“10 giorni con i suoi” con Fabio De Luigi al Teatro S. Teresa

Al Teatro Santa Teresa va in scena una divertente commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini.

La famiglia Rovelli è pronta a partire in vacanza per la Puglia, meta di studio della figlia maggiore, Camilla, che si trasferirà nella regione per iniziare l’università insieme al fidanzato Antonio. Carlo, da padre, non è ancora pronto a lasciar andare la sua primogenita e soprattutto non si fida per nulla del ragazzo con cui sta Camilla. Una volta arrivati alla masseria, i Rovelli incontrano la famiglia Paradiso, che non perderà occasione per rendersi poco gradita. Tra furti, menzogne, fuitine amorose e tanti altri equivoci, i Rovelli e i Paradiso capiranno, che al di là di incomprensioni e differenze, sono diventati una grande famiglia.

Date e orari:

Giovedì 10 Aprile / Ore: 21:00

Venerdì 11 Aprile / Ore: 16:30

Venerdì 11 Aprile / Ore: 21:00

Martedì 15 Aprile / Ore: 18:30

Martedì 15 Aprile / Ore: 21:15

Biglietti:

https://ticket.cinebot.it/s.teresa/titolo/735_10-giorni-con-i-suoi