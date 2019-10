Sul fiume Adige torna l’Adigemarathon, gara di canoa, kayak e rafting

Domenica 20 ottobre nel veronese torna Adigemarathon: partenze da Dolcè (amatori) e Borghetto d Avio (agonisti).

ADIGEMARATHON 2019

Domenica 20 ottobre sul fiume Adige torna l’Adigemarathon, giunta alla 16a edizione, gara di canoa, kayak e rafting. Le iscrizioni sono da compilarsi online sul sito www.adigemarathon.it a partire dal 5 ottobre.

Ancora una volta il grande protagonista dell’evento sara il territorio di Dolcè, con le sue associazioni ed il Comune, da sempre primo sostenitore della manifestazione iniziata nel 2004 ed organizzata dai Canoa Club di Pescantina, Verona e Borghetto d’Avio e coordinata dall’associazione Terradeiforti Sport con il contributo dei Comuni di Dolcè, Pescantina e di quasi 300 volontari, impegnati in servizi di supporto e per garantire ai partecipanti sicurezza, ristori ed impegno sociale.

In acqua scenderanno gli agonisti, sul tradizionale percorso di 35 chilometri da Borghetto di Avio (Trento) a Pescantina (Verona). Dall’isola di Dolcè pagaieranno gli amatori e gli appassionati di rafting per 20 chilometri sempre fino a Pescantina; da qui partiranno anche la mezza maratona dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni; la gara di Rafting (R6), Campionato Italiano Maratona e la gara di SUP.

La manifestazione è organizzata dal veronese Canoa Club Pescantina in collaborazione col trentino Canoa Club Borghetto d’Avio, il fondamentale supporto del Comune di Dolcè, Pescantina, Bussolengo ed il patrocinio di Provincia di Verona, Provincia di Trento, Comuni di Bussolengo, Avio, Brentino Belluno, Rivoli Veronese. Grande festa per tutti a Pescantina.

Alle ore 14,30 si svolgeranno le premiazioni in zona arrivo. Per i primi agonisti l’arrivo è previsto a mezzogiorno circa; verso le ore 13 arriveranno i ragazzi della Mezza Maratona ed i Rafting agonisti, a seguire tutti gli altri per la più grande festa della canoa italiana.