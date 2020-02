“Allegretto (perbene… ma non troppo)” di Ugo Chiti al Teatro Santa Teresa

Sabato 15 Febbraio 2020 alle ore 21.15 la compagnia GAD Città di Pistoia presenta “Allegretto (perbene… ma non troppo)” di Ugo Chiti per il GRANTEATRO FESTIVAL II EDIZIONE 2020.

Allegretto…(perbene ma non troppo), testo scritto da Ugo Chiti alla fine degli anni ’80 e cucito su misura per la sua compagnia Arca Azzurra, ci racconta una storia di dolore e pregiudizio. In una Toscana alla fine degli anni ’30, in pieno periodo fascista, un piccolo paese si trova ad accogliere sua Eccellenza il Cavaliere Benito Mussolini per l’inaugurazione di una casa dell’OMNI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia), ma il ritrovamento di un presunto feto umano in un campo mette scompiglio in ogni animo.

Le autorità intoccabili di ogni piccola comunità di allora (prete, gerarca, maresciallo, podestà) si affannano a trovare subito un colpevole per risolvere il grosso problema, morale e civile…Naturalmente chi ne fa le spese è sempre il più debole e il più indifeso… Ma quando tutto sembra risolversi in una soluzione efficace, un colpo di scena porta l’azione verso altri orizzonti. Si narra una storia di ingiustizia, di prevaricazione, di pregiudizio, di sofferenza, dove chi conta può dir la sua, chi non conta invece “deve sempre mettere nero su bianco con sotto una firma che conta” per essere creduto.

Ingresso a singola rappresentazione

8 euro Adulti

6 euro Under

Link BIGLIETTI ONLINE —> https://ticket.cinebot.it/s.teresa/title/431

Serata conclusiva di premiazioni:

Sabato 14 Marzo, fuori concorso, la Compagnia Teatrale Micromega (Verona), con MAL CHE SI VUOLE NON DUOLE di Matteo Spiazzi, tratto da “Un curioso accidente” di Carlo Goldoni