“Aperitivi d’autore” al Caffè Dante con Chiara Franchi

Mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 18.00, lo storico Caffè Dante Bistrot di Verona si trasforma nel salotto dell’identità d’autore. Protagonista del nuovo appuntamento di “Aperitivi d’Autore” sarà Chiara Franchi, nota brand advisor ed esperta di personal branding, pronta a svelare come trasformare la propria storia in un marchio di valore tra un calice e l’altro.

Aperitivi d’Autore si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi di Verona. Il format ideato dal Caffè Dante Bistrot di Piazza dei Signori, che porta scrittori, artisti e intellettuali a dialogare con il pubblico in un contesto conviviale, lontano dai luoghi tradizionali della cultura, ha già raccolto un pubblico entusiasta nei suoi primi incontri, dimostrando che la cultura quando incontra l’accoglienza, diventa un’esperienza di condivisione molto apprezzata.

Il nuovo appuntamento in programma presso la storica insegna veronese è per mercoledì 18 marzo 2026 alle ore 18.00 e ha come ospite la brand advisor Chiara Franchi autrice nuovo libro Dritti al cuore. La scienza e la magia del personal branding (ROI Edizioni) in dialogo con l’economista ed esperta in relazioni sociali Giorgia Rossi.

Chiara Franchi: essere sé stessi è il personal branding più coraggioso

Chi sei quando sei fuori dal palco? È da questa domanda scomoda, ma necessaria, che parte Chiara Franchi nel suo ultimo libro Dritti al cuore. La scienza e la magia del personal branding (ROI Edizioni), un volume che rompe con la logica dei manuali di marketing per addentrarsi in un territorio più intimo e strategico. Chiara Franchi, brand advisor con vent’anni di esperienza nel mondo della moda e del lusso, porta in questo lavoro tutta la concretezza di chi ha costruito e accompagnato identità di brand ai massimi livelli, traducendola in un metodo trasparente, replicabile e profondamente umano.

INFORMAZIONI EVENTO

Chiara Franchi presenta Dritti al cuore (ROI Edizioni)

Mercoledì 18 marzo 2026 | Ore 18.00

Caffè Dante Bistrot – Piazza dei Signori 2, Verona

Ingresso con Calice: €10

Info e prenotazioni: +39 045 800 0083