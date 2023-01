Bulboday a Verona

Sabato 14 gennaio a Verona sarà Bulboday. Dona un po’ di colore alla tua città e partecipa alla nostra giornata di distribuzione di bulbi di tulipano!

La distribuzione è gratuita, consigliata la prenotazione.

Una città fiorita è più bella. E rafforza il contrasto all’inquinamento. Anche i tulipani possono fare la loro parte: hanno infatti la capacità di purificare l’aria, perciò sono anche detti ‘fiori della purificazione’.

Per tutta la giornata e su tutto il territorio comunale vengono distribuiti gratuitamente bulbi di tulipano che i veronesi potranno piantare nei propri giardini o nei vasi e aspettarne la sbocciatura a primavera. Per una Verona in fiore come mai prima.

L’iniziativa è promossa dall’assessore ai Giardini Federico Benini, che ha coinvolto nel progetto tutte le otto Circoscrizioni, per distribuire più bulbi possibili. Ce ne sono a disposizione ben 12 mila, che saranno donati a gruppi di tre.

Si potrà ritirarli praticamente in tutti i quartieri, negli spazi e negli orari stabiliti da ciascuna Circoscrizione. L’obiettivo è quello di esaurirli tutti, perciò in alcune zone è previsto anche il doppio turno di consegna, mattina e pomeriggio.

Clicca qui per la prenotazione fino alle ore 12 di venerdì 13 gennaio, stampa il pdf quando il sistema te lo propone.

Per chi non avesse dimestichezza con i bulbi, niente paura. Al momento della distribuzione saranno fornite tutte le indicazioni per piantare e coltivare i tulipani.

Su #bulbodayverona i cittadini potranno inoltre condividere il proprio lavoro e le proprie fioriture, postando foto e video ma anche scambiandosi consigli e suggerimenti. Come una vera comunità.

Bulboday, ecco dove e quando

Circoscrizione 1^ – dalle 9.30 alle 12.30 – piazza Mura Gallieno, 3

Circoscrizione 2^ – dalle 9.30 alle 12.30

largo Stazione, 16 – Parona

via Villa, 25 – Ponte Crencano

piazza Vittorio Veneto – Borgo Trento

via Torricelle, 6, Agri parco Villa Are

piazza Righetti – Quinzano

via San Martino, 7 – Avesa

Circoscrizione 3^ – dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 – via Sogare, 3

Circoscrizione 4^ – dalle 9.30 alle 12-30 e dalle 14.30 alle 17.30 – via Tevere, 38

Circoscrizione 5^ – dalle 9.30 alle 12-30 – piazzale Scuro – all’interno del Mercato Km0

Circoscrizione 6^ – dalle 9.30 alle 12.30 – via Zagata, 2

Circoscrizione 7^ – dalle 9.30 alle 12.30 – piazza del Popolo, 15

Circoscrizione 8^

dalle 9.30 alle 12.30 – sede via Valpantena, 40 – Quinto

dalle 15 alle 18 – piazza Penne Nere – Montorio