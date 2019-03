Cammina, Cammina

PRIMA NAZIONALE

Fiaba musicale di E. Garilli e E. Bussolati

testi e illustrazioni in presa diretta di E. Bussolati

narrazione di A. Canducci

musiche di E. Garilli interpretate da Garilli Sound Project

Produzione Teatro Ristori di Verona in collaborazione con Atelier Elisabetta Garilli

Non mi hai fatto male, faccia di maiale!

Non me ne importa niente, faccia di serpente…

Così comincia questa fiaba incantata,

con una brutta, feroce litigata.

Si comincia per scherzo, come da uno sbadiglio

e un nodo piccolo diventa un groviglio.

C’era la luna, una luna arrabbiata.

Inizio a raccontare, ora che è tramontata…

Il cartellone Educational del Teatro Ristori, ospita di nuovo l’acclamatissimo sodalizio Bussolati/Garilli, stavolta impegnato nella produzione di una fiaba musicale. Le avventure di Caterina e il suo viaggio esperienziale in un mondo fantastico vengono proposte con il consueto intreccio di musiche originali (composte da Elisabetta Garilli appositamente per lo spettacolo e interpretate dal Garilli Sound Project, il suo energico insieme musicale), illustrazioni prodotte dal vivo da Emanuela Bussolati e narrazione, interpretata qui magistralmente da Alessia Canducci.

Il racconto ci conduce in un mondo magico, fatto di rime, giochi, incontri con personaggi sensazionali, in una lunga e sorprendente passeggiata nella quale non potremo fare a meno di farci coinvolgere, seguendo ritmi, suoni, movimenti.

Interpreti

Insieme Musicale: Garilli Sound Project;

illustrazioni in tempo reale: Emanuela Bussolati;

voce recitante: Alessia Canducci.