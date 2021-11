Via Carlo Montanari, 1, 37122 Verona VR

Il 28 ottobre 2021 Teatro Stimate Verona La Botte e il Cilindro presenta Camminando sotto il filo spettacolo di marionette, kabaret comico-acrobatico, per un pubblico di tutte le età. In Camminando sotto a un filo il pubblico avrà l’occasione di scoprire le grandi potenzialità della marionetta a filo, affascinante mezzo espressivo nell’ambito del teatro di figura, così vicino all’essere umano da far quasi dimenticare che nasce da un pezzo di legno. La musica è parte integrante dello spettacolo, fatto soprattutto di gesto, movimento e ritmo, elementi che contribuiscono a suscitare nello spettatore emozione, riflessione o divertimento.

Lo spettacolo verrà presentato alle 16.30 al Teatro Stimate di Verona nell’ambito della rassegna Famiglie a teatro 2021/22 organizzata da Fondazione Aida in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Verona.

Da un teatro in miniatura piccoli personaggi si presentano al pubblico. Ognuno di loro ha qualcosa da dire: quattro tenores alle prese con un pezzo del tradizionale canto si presentano in un’esibizione comicamente sui generis; diverse paia di gambe danzano e un pulcino muove incerti passi uscendo dal suo guscio d’uovo; infine Nora che, solo apparentemente nonna raccontafiabe, dialoga con il suo pubblico attraverso gesti e parole che ne fanno un personaggio sorprendente e accattivante.

L’appuntamento con il teatro d’autore per i ragazzi proseguirà l’8 dicembre con Il Gruffalò (tutto esaurito), e il 12 dicembre con Bentornato Babbo Natale, commedia musicale per grandi e piccini.

La rassegna è organizzata con il sostegno di MiBAC, Arteven, Regione del Veneto, Fondazione Banca Popolare di Verona, Agsm Aim; il patrocinio della Provincia di Verona.

Biglietteria

Come da normativa vigente per accedere agli spettacoli presso il Teatro Stimate, le persone dai 12 anni dovranno esibire il Green Pass accompagnato da documento di identità valido.

Teatro Stimate via Carlo Montanari 1 Verona. Parcheggio Cittadella convenzionato.

Biglietti: 6 e 7 euro spettacoli teatro ragazzi.

Aida family card: abbonamento non nominale da 10 e 15 ingressi.

Info: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2021-2022/

tel 045/8001471 – fondazione@fondazioneaida.it