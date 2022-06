Centenario del Monumento ai Caduti di Velo Veronese

Centenario dell’inaugurazione del Monumento ai Caduti a cura della Pro Loco di Velo Veronese con la partecipazione di ben sette associazioni della zona e il patrocinio del Comune di Velo Veronese, Provincia di Verona, Regione Veneto e del Parco Naturale Regionale della Lessinia. Ci sarà un programma molto ricco di ricostruzioni storiche, conferenze, cortei, concerti, proiezioni, mercatini, mostre d’artigianato con l’apertura di aree ristoro con prodotti enogastronomici.

Il sabato il primo appuntamento è alle 14, con l’apertura sia della mostra fotografica, in piazza della Vittoria, con scatti dell’epoca, sia della mostra dell’artigianato nella sala dei Centomila (mostra con oggetti artigianali, statuaria, diorami, oggettistica varia in legno, pietra e altri materiali).

Alle 15 si aprirà l’evento con la ricostruzione storica di un’alzabandiera e l’apertura di un vero e proprio accampamento, allestito rispettando equipaggiamenti, divise e vita da campo del Gruppo VI alpini ‘Battaglione Verona’ durante il primo conflitto mondiale.

Alle 16 al teatro Orlandi si parlerà dei caduti della Lessinia nella Grande Guerra e si ripercorrerà la storia che ha portato alla realizzazione del monumento. L’appuntamento sarà curato dal Curatorium Cimbricum Veronense e vedrà la partecipazione degli esperti e appassionati di storia locale Angelo Andreis e Vito Massalongo.

In piazza della Vittoria, alle 17,30 il momento più atteso: la ricostruzione storica dell’inaugurazione del monumento con la Messa del Centenario. Dopo la cena, alle 19 in area ristoro, alle 20,30 la manifestazione torna al teatro Orlandi per la proiezione del film “Al Disertore” a cura de Le Falìe di Velo. Non mancherà, alle 21,30, un momento, promosso dal gruppo Alpini locale e accompagnato dal corpo bandistico Arrigo Boito di Verona, per ricordare il valore passato e presente della pace, con una fiaccolata con arrivo al monumento dove verranno letti i nomi dei caduti. Il sabato si chiude alle 22,30 con l’ammainabandiera in piazza.

La domenica, alle 10, riaprono la mostra fotografica e quella dell’artigianato mentre, alle 10,15, si potrà nuovamente visitare l’accampamento militare.

Alle 12 la deposizione, al monumento, di una corona di fiori per i caduti di tutte le guerre, preceduta dall’alzabandiera e dalle note del corpo bandistico di Illasi. Dopo pranzo, alle 15, l’ammainabandiera che segnerà la chiusura delle rievocazioni storiche. Alle 16 concerto con la Breakdown Band