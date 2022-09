“Coesistenza Festival” sull’altopiano della Lessinia

Dal 2 al 4 settembre sull’altopiano della Lessinia, tra Trentino e Veneto, è in programma il Festival della Coesistenza, una 3 giorni dedicati al tema della coesistenza tra uomo e fauna, con cinema, passeggiate, caffè scientifici, teatro e molto altro.

Un evento organizzato da Pams Foundation e l’Associazione di Promozione Sociale Io non ho paura del lupo, insieme al Gruppo Grandi Carnivori del CAI, l‘Associazione Culturale Forte delle Benne e il patrocinio di CAI Club Alpino Italiano: una ‘tre giorni’ di attività per approcciare da diverse angolazioni, il tema della coesistenza tra uomo e fauna.

Cosa succede quando in un territorio torna il lupo, l’orso, la lince o arriva lo sciacallo dorato? Come cambia la vita di chi ci abita e cosa dobbiamo imparare per riuscire a condividere il territorio con questi antichi/nuovi vicini?

Accettare e realizzare la coesistenza rappresenta oggi una delle grandi sfide della conservazione a livello globale e, per molte specie, fra cui alcune delle più iconiche del nostro pianeta, rappresenta la possibilità di sopravvivenza.

Per noi significa trovare le giuste soluzioni per condividere il territorio con altri animali. È possibile? È quello che vogliamo?



Condividere non è sempre facile, richiede una grande adattabilità per la quale è necessario mettersi in gioco, correggersi e migliorarsi di continuo. Supportata da normative nazionali e internazionali, questa sfida ci porta a ridiscutere il nostro ruolo sul territorio, e a comprenderne l’attuale portata. Attraverso cinema, teatro, archeologia, incontri, laboratori di scrittura, pittura, caffè scientifici e molto altro, in compagnia di ospiti speciali, il Festival sarà un ‘viaggio’ di tre giorni, dall’alba al calar del sole, in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio della Lessinia, dove tutti troveranno spunti per avvicinarsi e riflettere su un tema ambientale e sociale così importante.

Programma del Festival

Venerdì 2 settembre

Apertura del Festival. Si aprono le danze’: presentazione e apertura del festival a cura dello staff organizzatore.

Venerdì 2 settembre ore 14:00 – durata 30 min. Rifugio Valbel



La natura nascosta

Segreti e potenzialità del fototrappolaggio, dal monitoraggio all’espressione artistica. In compagnia di Massimo Vettorazzi, un laboratorio alla scoperta dello strumento fototrappola, gli aspetti legislativi ed etici del suo utilizzo e la resa in termini informativi e artistici di questo strumento.

Venerdì 2 settembre – ore 14:30 – durata 120 min. Rifugio Valbella – Laboratorio – Iscrizione obbligatoria



Laboratorio di scrittura creativa

Raccontare la natura: dalla ricerca delle parole per raccontare il nostro personale rapporto con la natura, alla strutturazione di un libro. Laboratorio condotto da Anna Sustersic, divulgatrice scientifica e Riccardo Rao professore associato di Storia medievale, Storia del Paesaggio e Storia dell’Ambiente e degli Animali presso l’Università degli Studi di Bergamo, e autore de “Il tempo dei lupi”.

Venerdì 2 settembre – ore 15:00 – durata 90 min. Rifugio Valbella – Laboratorio – Iscrizione obbligatoria



Rendez-vous 2200

Reading

Tre personaggi, in un bosco, all’imbrunire: un biologo, una fotografa e una turista si trovano ad affrontare la convivenza con il lupo. Nella natura, le loro orecchie avvertono suoni, presenze. Uno strano rendez-vous in alta quota. Un’evento in collaborazione con LIFE WolfAlps EU.

Venerdì 2 settembre – ore 17:00 – durata 60 min. – Rifugio Valbella – Culture



Racconti di lupi e altre bestie

Di notti, di bestie e di emozioni: letture serali di brani scelti da racconti tradizionali o letteratura dedicati al lupo e il suo rapporto con l’uomo. Condotto da Anna Sustersic ed Elisabetta Filosi ospite Riccardo Rao.

Venerdì 2 settembre – ore 20:00 – durata 90 min. – Rifugio Valbella – Culture



Film: La Frequentazione dell’orso

Un film di Federico Betta che narra la storia del rapporto uomo-orso in Trentino. Diversi protagonisti creano un puzzle di visioni che attraversano la preistoria, la storia, la lotta per la salvezza, il grande progetto di ripopolamento e il presente. Il documentario ci lascia con tante domande, senza dimenticare la realtà: la convivenza tra orsi e esseri umani crea conflitti non eliminabili e necessita forte impegno da parte di tutti.

Venerdì 2 settembre – ore 21:30 – durata 90 min. Rifugio Valbella – Culture

Sabato 3 settembre

Alba Selvatica – wildlife watching

Gli abitanti dell’alba: breve trekking alle prime ore del giorno con la presenza di una guida naturalistica per sorprendere, se saremo fortunati, gli animali selvatici alle prime luci del sole.

Sabato 3 settembre – ore 5:30 – durata 120 min. – Ristorante Monti Lessini – Outdoor – Iscrizione obbligatoria

Trekking: Lessinia da scoprire

Un lungo viaggio per attraversare lentamente gli emozionanti spazi della Lessinia ascoltando i racconti di un esperto faunista e un accompagnatore di media montagna.

Sabato 3 settembre – ore 9:00 – durata circa 5 ore Ristorante Monti Lessini – Outdoor – Iscrizione obbligatoria

Young Ranger

Un divertente laboratorio per famiglie, per esplorare insieme il concetto di coesistenza. Un’attività in collaborazione con Muse e WolfAlps EU.

Sabato 3 settembre – ore 10:00 – durata 90 min. – Ristorante Monti Lessini – Per famiglie – Iscrizione obbligatoria

Storie di uomini e orsi – visita guidata

Alle radici della coesistenza: visita guidata al sito archeologico alla scoperta di come i nostri antenati interagivano con la fauna selvatica. In compagnia di Nicola Nannini, archeozoologo del Muse, Museo delle scienze di Trento.

Sabato 3 settembre – ore 10:00 – durata 120 min. – Ristorante Monti Lessini / Riparo Cornafessa – Per famiglie – Iscrizione obbligatoria

So che ci sei!

Nel bosco non siamo mai soli, ma riuscire a vedere un animale è davvero un’esperienza rara. Come facciamo a sapere quali animali ci sono, dove sono e quanti sono? Un laboratorio per famiglie per imparare a riconoscere i principali segni di presenza lasciati dagli animali.

Sabato 3 settembre – ore 11:30 – durata 60 min. – Ristorante Monti Lessini – Per famiglie – Iscrizione obbligatoria

Talk: Dalla parte del pastore

Quali sono le iniziative che le Associazioni mettono in campo allo scopo di favorire la coesistenza tra uomo e grandi carnivori? Quali le esperienze maturate e le prospettive per il futuro? Se ne parla insieme a Mauro Belardi e Maria Benciolini del Progetto Pasturs e a Daniele Ecotti di Io non ho paura del lupo.

Sabato 3 settembre – ore 12:00 – durata 60 min. – Il Caseificio del Baito – Culture

Caffè Scientifico: Comunicare i grandi carnivori

Parlando di orsi e lupi: la sfida della comunicazione. Un caffè scientifico in compagnia di Daniela D’Amico ed Elisabetta Tosoni del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e Laura Scillitani, communication manager di Life WolfAlps EU per capire l’importanza, le difficoltà e le priorità di raccontare la coesistenza con i grandi carnivori in Italia e in Europa.

Sabato 3 settembre – ore 14:30 – durata 90 min. – Il caseificio del baito – Culture

Disegnando in Natura

Ecologia d’autore: imparare a cogliere e valorizzare attraverso il disegno i dettagli che raccontano a natura secondo gli occhi dei diversi animali. Acquarello en plain air in compagnia di Lorenzo Dotti, autore e illustratore.

Sabato 3 settembre – ore 15:00 – durata 120 min. – Il Caseificio del Baito – Laboratorio – Iscrizione obbligatoria

Aperitivo Scientifico: dalle valli alla TV

Tastando il polso del pubblico: diverse percezioni, aspettative e domande di diversi tipi di pubblico rispetto al tema della coesistenza. Di cosa è importante parlare nei diversi contesti? Quali aspetti è prioritario affrontare in diversi tipi di contesto. Aperitivo scientifico in compagnia di Emanuele Biggi, naturalista fotografo e conduttore di Geo.

Sabato 3 settembre – ore 18:00 – durata 120 min. – Rifugio Valbella – Culture

Lessinia Bolf: 10 anni tra lupo e uomo

“Bolf” è il termine, in antica lingua Cimbra, con cui veniva chiamato il lupo, una presenza destinata a scomparire per oltre un secolo dalle foreste che sovrastano la Pianura Padana. Eppure nel 2012 qualcosa è cambiato, dando vita ad una storia che ha visto contrapporre nuovamente l’uomo al predatore. Attraverso questo progetto multimediale fatto di immagini e parole, gli autori hanno provato non solo a raccontare questa storia, ma anche ad aprire una finestra sul luminoso territorio della Lessinia.

Sabato 3 settembre – ore 21:30 – durata 90 min. – Rifugio Valbella – Culture

Gli Animali della Notte

Una breve, emozionante passeggiata alla ricerca delle suggestioni della notte: canti, fruscii e scricchiolii, gli indizi che raccontano il popolo della notte.

Sabato 3 settembre – ore 21:30 – durata 60 min. – Rifugio Valbella – Outdoor – Iscrizione obbligatoria

Domenica 4 settembre

Alba Selvatica – wildlife watching

Gli abitanti dell’alba: breve trekking alle prime ore del giorno con la presenza di una guida naturalistica per sorprendere, se saremo fortunati, gli animali selvatici alle prime luci del sole.

Domenica 4 settembre – ore 5:30 – durata 120 min. – Ristorante Monti Lessini – Outdoor – Iscrizione obbligatoria

Trekking: Sulle tracce di Slavc & Giulietta

Una lunga escursione con la presenza di una guida naturalistica per ripercorrere e tappe del ritorno del lupo sul territorio e capirne cause e conseguenze in compagnia di un faunista e un accompagnatore di media montagna.

Domenica 4 settembre – ore 9:00 – durata circa 5 ore – Ristorante Monti Lessini – Outdoor – Iscrizione obbligatoria

Coesistenza, viaggio attorno al mondo

Attraverso gli occhi e le parole dei bambini di diverse parti del mondo, affrontiamo giocando il tema condiviso della coesistenza. Un laboratorio per famiglie per scoprire insieme gli animali più iconici dei diversi continenti e come coesistono con le popolazioni locali.

Domenica 4 settembre – ore 10:00 – durata 60 min. – Ristorante Monti Lessini – Per famiglie – Iscrizione obbligatoria

Il ritorno del lupo

Attività per bambini dedicate alla conoscenza del lupo. Quanto lo conoscono i bambini di oggi? Conoscere una specie, da sempre oggetto di paure, leggende e conflitti per capire quali emozioni suscita.

Domenica 4 settembre – ore 11:00 – durata 60 min. – Ristorante Monti Lessini – Per famiglie – Iscrizione obbligatoria

Caffè con gli esperti

Monitoraggio, allerta e conservazione del territorio: qual è il ruolo dei cacciatori? Caffè post-prandiale insieme ai rettori delle riserve di Ala e Avio per capire il punto di vista dei cacciatori riguardo il ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e il ruolo dei cacciatori nella tutela della fauna.

Domenica 4 settembre – ore 14:00 – durata 60 min. – Rifugio Valbella – Culture.

Ti proteggo io – dimostrazione

Come funziona un recinto anti-lupo? Come deve essere costruito e come va mantenuto per assicurarne l’efficacia? Lo scopriamo insieme ai volontari CAI gruppo Grandi Carnivori.

Domenica 4 settembre – ore 15:00 – durata 60 min. – Rifugio Valbella – Culture

Caffè scientifico: Coesistenza in pratica: come renderla possibile?

Come scegliere le misure adatte a proteggere fauna e attività umane? Una chiacchierata con gli esperti Claudio Groff della Provincia Autonoma di Trento e Davide Righetti della Provincia Autonoma di Bolzano per capire quali misure si stanno adottando, sul nostro territorio e altrove, per rendere la coesistenza una realtà accettabile e quali sono i modelli di successo ai quali guardare.

Domenica 4 settembre – ore 16:00 – durata 90 min. – Rifugio Valbella – Culture

Film: ACROSS emptiness

Qual è l’impatto del nostro divertimento, delle attività outdoor sulla fauna? Quali regole dobbiamo darci per assicurarci il godimento della montagna e allo stesso tempo la sua tutela? Proiezione del film ACROSS EMPTINESS preceduto da una chiacchierata con il regista Luca Albrisi per capire l’impatto dello sci alpino sulla fauna.

Domenica 4 settembre – ore 17:30 – durata 60 min. – Rifugio Valbella – Culture

Chiusura del Festival

Domenica 4 settembre – ore 18:30 – durata 30 min. – Rifugio Valbella