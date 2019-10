Colle der Fomento al Colorificio Kroen

I Colle Der Fomento, leggendario trio hip hop romano composto da Danno, Masito e DJ Baro, sarà sul palco del Kroen per presentare il nuovo ed attesissimo disco “Adversus”, uscito il 16 Novembre 2018. Sul palco, oltre al nuovo album, i Colle Der Fomento ripercorreranno la loro carriera ventennale, esibendosi anche con le loro canzoni più conosciute, tratte dai loro primi tre album “Odio Pieno”, “Scienza Doppia H” e “Anima e Ghiaccio”.

Un’occasione unica da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo!

In apertura Worry, aftershow affidato a Zeta.

Banchetto CD e vinili by Lo Speculatore del Rap.

Info

• Apertura colorificio ore 22.00 | Inizio concerto ore 22.30

• Ingresso riservato soci AICS 2019.20

• Contributo serata 10€ | Apertura prevendite lunedì 2 settembre ore 12.30 > https://bit.ly/2TY6jFY

Tesseramento

Non sarà possibile tesserarsi contestualmente all’evento. Quindi cosa puoi fare?

Entro le 17.00 del giorno dell’evento compila la richiesta di tesseramento qui -> http://bit.ly/2hKGLZR

Poi ritira la tua tessera presso il Colorificio Kroen.

COMUNICAZIONE RISERVATA SOCI AICS