Conference-call con gli Artisti

Una riflessione rivolta a tutti gli artisti, cantanti, direttori d’orchestra, scenografi, registi e a tutte le “partire iva” del mondo dello spettacolo.

Siamo difronte ad uno dei momenti più critici per tutto il settore che, essendo probabilmente l’ultimo che riaprirà i battenti (si dice a dicembre) vedrà tutti impossibilitati a lavorare e quindi ad avere il proprio sostentamento. Pur sposando le istanze di assolirica che sotto ho condiviso non posso esimermi dal sottolineare con forza che siamo ancora nel campo delle parole e delle rivendicazioni verbali attraverso social che, purtroppo, sono solo un godurioso atto di onanismo intellettuale per il fatto che, e la dimostrazione è lampante, la categoria non interessa a nessuno nelle stanze del potere che conta.

Vogliono riaprire il calcio con i controlli medici e tutto quel che ci va dietro a porte chiuse da maggio ma il teatro che cosa ha di diverso dal calcio? bene, facciamo le opere a porte chiuse e le trasmettiamo su sky o su raicultura o rai5 o in streaming…solo che una squadra che passa un turno di champions league porta a casa 10 milioni di euro…pensate, per due partite gli vengon dati quattrini pari a tre quarti del fus annuale per un teatro…ecco cosa vuol dire contare qualcosa e cosa vuol dire non contare niente.

Torno al concetto iniziale: è ora di smetterla con le parole e passare al più presto ai fatti. Il vero associazionismo corporativo ha un senso se è in grado e se tutti coloro che ne sono associati hanno il coraggio di metterci la faccia, di sacrificare una piccola parte del loro privatissimo interesse a favore di tutti: sia anche quello di prendersi la briga di manifestare il proprio disagio con gesti reali, concreti e importanti.

Mi rendo disponibile, visto che oramai per l’età e l’esperienza di 30 anni di questo mestiere qualcosa credo di poter dire con una certa realistica possibilità, a permettermi di dirvi quali dovrebbero essere secondo me le azioni reali da mettere in campo affinchè questo momento non sia l’ennesimo sopruso che viene fatto alla categoria ma che da questo momento possa nascere un nuovo modo di fare teatro.

PROPONGO

di organizzare una video conferenza tramite skype MERCOLEDI 22 APRILE o alle 11 del mattino o alle 21 della sera (tanto nessuno dovrebbe avere recita…)

Se volete veramente fare qualcosa di vero e utile per il vostro mestiere organizzatevi, parlatevi e sappiatemi dire…io dò la mia disponibilità anche perchè credo che sia anche necessario CAPIRE la ragione per la quale siamo arrivati a questa situazione che molti di voi (parlo specialmente della generazione degli under 50) probabilmente non sanno da dove viene il tutto e, ovviamente, quando non conosci l’origine del male diventa difficile poi curarlo…

Se vorrete cogliere questa opportunità scrivetemi al contatto mail franco.silvestri1966@gmail.com allegando il vostro contatto Skype che raccoglierò in un gruppo di modo da potervi chiamare tutti nella data e nell’ora che mi indicherete… vista la gravità della cosa sono disponibile a fare la cosa in entrambi gli orari così chi non può alle 11 può partecipare alle 21…