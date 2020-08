Continuano gli appuntamenti del ciclo “Incontri d’autore estate” grazie alla collaborazione con il territori. Anche questo weekend saranno due gli appuntamenti:

1 SABATO 29 agosto alle ore 21.00

Porta Aquila Soave



LUCA RICCI presenta “GLI ESTIVI” ed. La Nave di Teseo. Evento organizzato da Soave Cultura.

Per info soavecultura@gmail.com

Autore: Luca Ricci è nato a Pisa nel 1974 e vive a Roma. Ha scritto L’amore e altre forme d’odio (2006, Premio Chiara, nuova edizione La nave di Teseo, 2020), La persecuzione del rigorista (2008), Come scrivere un best seller in 57 giorni (2009), Mabel dice sì (2012), Fantasmi dell’aldiquà (2014), I difetti fondamentali (2017). Per La nave di Teseo ha pubblicato Gli autunnali (2018, in corso di traduzione nei principali paesi europei), Trascurate Milano (2018) e Gli estivi (2020). Insegna scrittura per Scuola Holden, Belleville, Scuola del Libro e Scuola Fenysia.

Libro: Dopo Gli autunnali, Luca Ricci ci consegna il secondo tassello della quadrilogia delle stagioni in un romanzo visionario ed esatto allo stesso tempo, capace d’indagare l’ossessione d’amore in tutte le sue forme.«Chi si ama non dovrebbe mai sposarsi, o chi si sposa non dovrebbe mai amarsi».

È la notte di San Lorenzo quando un uomo nota una ragazzina al tavolo di un ristorante vista mare. Lei gli appare a sorpresa, come “un desiderio che non avevo espresso, esaudito da una stella che non avevo visto cadere”. Eppure quell’incontro fortuito lascia il segno, e tra i due comincia una storia particolare, vissuta sotto l’insegna tarlata della crudeltà, consumata da un’estate all’altra, come un appuntamento fisso. Tutt’intorno, Roma, la Pontina, il Circeo sono luoghi avvolti dalla stessa luce spietata che abbaglia i personaggi, la luce insolente dell’estate che a volte non concede “il margine di un’ombra, una possibilità di fuga rispetto a ciò che si è realmente”.

2 DOMENICA 30 agosto alle ore 21.00

Porta Aquila Soave

DANIEL LUMERA presenta “BIOLOGIA DELLA GENTILEZZAI” ed. Mondadori . Evento organizzato da Soave Cultura per info soavecultura@gmail.com . NECESSARIA PRENOTAZIONE!

Autore: Daniel Lumera è esperto di scienze del benessere e della qualità della vita e riferimento internazionale nella pratica della meditazione che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È autore bestseller di La cura del perdono. Una nuova via alla felicità (Mondadori, 2016) e coautore di Ventuno giorni per rinascere (Mondadori, 2018) e La via della leggerezza (Mondadori, 2019). È ideatore del metodo My Life Design®: il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, una metodologia applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario e sanitario. È inoltre fondatore della Giornata Internazionale del Perdono che per due anni consecutivi ha ricevuto la Medaglia del presidente della Repubblica italiana.

Libro Essere gentili ha un impatto diretto sui nostri geni? L’ottimismo ci fa vivere più sani e più a lungo? La felicità aiuta i processi antinfiammatori? A queste domande rispondono Immaculata De Vivo e Daniel Lumera mettendo a confronto scienza e coscienza in un approccio ri­voluzionario alla salute, alla longevità e alla qualità della vita. La professoressa De Vivo, epidemiologa della Harvard Medical School, tra i massimi esperti mondiali di genetica del cancro, e Lumera, autore bestseller e riferimento internazionale nelle scienze del benessere, attraverso i loro studi sono riusciti a mettere in relazione il mondo interiore e la genetica del nostro corpo. Da questo incontro eccezionale nasce Biologia della gentilezza.Conoscenze, anni di ricerca scientifica e spirituale si uniscono per offrire a ogni lettore una nuova via al benessere, per vivere a lungo e felici. Attraverso una chiara e suggestiva spiegazione delle basi scientifiche, De Vivo e Lumera forniscono una serie di esercizi pratici individuando 5 valori fondamentali, tra cui la gentilezza, e 6 strumenti imprescindibili per avere un impatto positivo, grazie a specifici comportamenti, sul nostro corpo.De Vivo e Lumera ci accompagnano in un viaggio per comprendere a pieno il potere della mente sui geni, i segreti della longevità, i processi antinfiammatori e antinvecchiamento ottenuti tramite la meditazione, la relazione tra alimentazione e cancro, l’impatto di natura e musica sulla salute e sull’umore, l’importanza di saper creare relazioni felici per la salute e la qualità della vita. Un ponte che unisce i saperi delle antiche tradizioni millenarie con le evidenze scientifiche moderne, mostrando una nuova frontiera per la salute e il benessere.

Altri appuntamenti

3 Settembre ore 20.45 Luciano Manicardi Priore del Monastero di Bose presenta “Fragilità” ed. Qiqajon Palasport “B.Ruffo” Via IV novembre 9 Colognola ai Colli. Evento organizzato dal Comune di Colognola ai Colli e Asp Voci di Carta. Per info lettorivocidicarta@gmail.com

9 Settembre ore 20.45 Paola Barbato oresenta “Vengo a prenderti” ed. Piemme evento organizzato dalla biblioteca di Tregnago

10 Settembre ore 20.45 Marco Campedelli presenta ” Il Vangelo secondo Alda Merini: ho messo le ali” ed. Claudiana. Baita degli Alpini via Nobile 4 Colognola ai Colli. Evento organizzato dal Comune di Colognola ai Colli e Asp Voci di Carta. Per info lettorivocidicarta@gmail.com

12 Settembre orario da definire Luciana Bertinato presenta “La carovana dei Pacifici ” ed. Carthusia. Parco Zanella via Camuzzoni Soave

17 Settembre ore 20.45 Luciana Bertinato presenta “La carovana dei Pacifici ” ed. Carthusia . Baita degli Alpini via Nobile 4 Colognola ai Colli. Evento organizzato dal Comune di Colognola ai Colli e Asp Voci di Carta. Per info lettorivocidicarta@gmail.com

24 Settembre ore 20.45 Luciano Zamperini filosofo “Divenire : tra il nascere e il morire” conferenza accompagnata da letture recitate. Baita degli Alpini via Nobile 4 Colognola ai Colli. Evento organizzato dal Comune di Colognola ai Colli e Asp Voci di Carta. Per info lettorivocidicarta@gmail.com