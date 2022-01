“Da lontano, chiusa nel rimpianto” al Teatro Camploy

Quanti di noi, da piccoli, hanno assistito impotenti ai drammi degli adulti amati? Lucia Calamaro, drammaturga e regista fra le più quotate in Italia, ha scritto questo commovente testo pensando espressamente alla sua protagonista ed interprete, Isabella Ragonese, attrice di successo in cinema e in teatro.

Lo spettacolo racconta il tentativo irragionevole di una figlia adulta, diventata terapeuta, di aiutare la madre infelice, di sostenere quell’adulta impreparata al mondo che un tempo l’accudiva come meglio poteva. La figlia, travolta da bambina dal dramma della madre, avverte ora il sentimento di psicanalizzare quel genitore dolente che conosceva un tempo, di darle ascolto e aiutarla senza che lei se ne accorga.

Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro e Argot Produzioni, in collaborazione con Riccione Teatro

presentano: “Da Lontano, chiusa nel rimpianto” scritto e diretto da Lucia Calamaro

per e con Isabella Ragonese

con la partecipazione di Emilia Verginelli

disegno luci Gianni Staropoli

costumi Francesca Di Giuliano

scene Katia Titolo

organizzazione Dario Costa, Marcella Santomassimo

capo elettricista Alberto Tizzone

fonico Gianluca Meda

macchinista Raffaele Basile

amministrazione Morena Lenti, Riccardo Rossi

