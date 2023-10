Dario Vergassola in “Malefici”

Com’erano da bambini i cattivi delle fiabe? E perché sono diventati così?

Il comico, scrittore e attore Dario Vergassola approda per la prima volta al teatro ragazzi ponendosi queste domande: nasce così “Malefici”, musical per famiglie per riflettere perché gli antagonisti delle fiabe sono diventati così, senza giustificare le loro azioni, ma nemmeno darle per scontate.

Con I Muffins: Stefano Colli, Maddalena Luppi, Giulia Mattarucco e Riccardo Sarti

L’evento inaugura la rassegna Famiglie a teatro 2023-24 organizzata da Fondazione Aida con il Comune di Verona Assessorato all’Istruzione, MiC Ministero della Cultura, Regione del Veneto, Arteven e Fondazione Banca Popolare di Verona.

Info: https://www.fondazioneaida.it/rassegna/famiglie-a-teatro-2023-2024-teatro-stimate-verona-spettacoli-per-bambini-e-ragazzi/

Tel 0458001471 – [email protected]