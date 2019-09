Debutta “Nella Luna”, lo spettacolo, scritto e diretto da Lorenzo Bassotto

Debutta venerdì 13 al Festival Tocatì la nuova produzione di Bam!Bam! Teatro “Nella Luna”. Lo spettacolo, scritto e diretto da Lorenzo Bassotto, si potrà vedere nel Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco nei seguenti giorni e orari:

Venerdì alle 21.15

Sabato alle 18.30 e alle 21.00

Domenica alle 14.00 e alle 17.00

L’ingresso è gratuito.

Georges Méliès è stato il primo uomo ad andare “nella” luna. Ad andare “sulla” luna son capaci tutti. Cinquant’anni fa degli astronauti con tute stagne e respiratori, con caschi e stivali piombati ma soprattutto senza fantasia, son saliti fin lassù a impiantar bandiere e a recuperare qualche sasso per tornare poi acclamati come eroi tra voci di complotto. Méliès come Verne o Wells e qualche altro fortunato, è andato “nella” luna. Essere “nella” luna è come trovarsi in uno stato di grazia, dove la fantasia può giocare con la scienza, le leggi della fisica e del “possibile”.

Nella luna tutto può piegarsi all’immaginazione. Come i due autori che amava e al quale si ispirò per il suo “Voyage”, Méliès ha sempre sognato come in un gioco questo suo volo nella luna e il ritorno come una caduta verso la terra. Una caduta verso il peso della banalità del quotidiano vissuto senza slancio. Ripercorrendo le vicissitudini di questo sognatore, delle sue prime grandissime scoperte cinematografiche, della sua passione per la magia, il gioco, il teatro, in poche parole per la vita, cercheremo di scoprire con una piccola scena e con tanta immaginazione come sia possibile essere nella luna in ogni momento del nostro pesante soggiorno sulla terra.

Chiostro del Conservatorio Dall’Abaco

– EVENTO GRATUITO –

