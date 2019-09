Debutto in prima nazionale per la “Callas” al Teatro Camploy

Debutta sabato 14 settembre con replica domenica 15 alle ore 21.00, al Teatro Camploy di Verona, la nuova produzione di Ersilia Danza di Laura Corradi: “CALLAS” (Coreografia e regia Laura Corradi), per la rassegna estiva “Estate Teatrale Veronese” organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Verona.

Lo spettacolo

“Perfetta, eppure oltre la musica […] Sarebbe un oltraggio definirla miseramente una “grande cantante”. Era, ed è, l’arte.” Questo diceva Carmelo Bene di Maria Callas.



Si diceva anche che fosse dotata di tre voci, riferendosi alla sua eccezionale estensione vocale che sfiorava le tre ottave, ma la sua era “la Voce”, unica e irripetibile, precisa, potente, drammatica. Come nessuna, quella voce aveva dell’irreale, perchè andava oltre le potenzialità umane. Sono voci, suoni straordinari che ti attraversano fisicamente, emotivamente, spiritualmente, suoni che arrivano a modificare la realtà, che possono guarire.



Ci sono suoni che incantano, che fermano il tempo, che riportano a zero, trascinano in alto, nell’aria, e poi molto in basso, nella terra e in acque profonde. Prima ancora questa musica entra nel corpo e vibra con il sangue, rallenta il cuore e sana il pensiero.



Eppoi d’un tratto non c’è più corpo, mare, monaci, balene, ghiacci, nè teatri nè pubblico, non si distingue più nulla, solo un acuto sublime che si stacca verso l’alto e resta sospeso.



E non c’è più tempo, in quel tempo irreale e incantato che è più vicino alla verità di qualsiasi altro, quando ci si sparpaglia l’anima in quel tutto che sta fuori di noi, e diventiamo parte di una polvere che danza e canta sospesa, fatta di particelle tutte uguali, tutte della stessa origine, della stessa sostanza, forse davvero quella dei sogni …(Laura Corradi)

Progetto, coreografia e regia: Laura Corradi

Creato con Midori Watanabe, Carlotta Plebs, Alberto Munarin

Assistente coreografa e montaggio sonoro: Midori Watanabe

Testo di apertura spettacolo: Vania Fenu

Voce fuori campo: Andrea De Manincor

Altri testi: Laura Corradi

Brani interpretati da: Maria Callas, di Rossini, Verdi, Puccini, Bizet

Altre musiche: Alva Noto, Ezio Bosso

Canto dei monaci delle istituzioni monastiche di Gyuto, Tibet

Ottimizzazione sonora: Fabio Basile

Disegno luci e allestimenti scenici: Alberta Finocchiaro

Direzione organizzativa e promozione: Augusto Radice

Produzione Estate Teatrale Veronese, Comune di Verona, Festival Internazionale Nuova Danza (FIND), Cagliari

Con il sostegno di: MIBACT, Dipartimento Spettacolo, Regione del Veneto-ARCO

Un ringraziamento a Daniele Rubio Monticelli, New Evolution Dance

N.B.

Prima dello spettacolo, sempre nelle due giornate del debutto, nel foyer del teatro dalle ore 19.30, il pubblico della serata sarà invitato a visitare la video installazione “Entanglement” di Vania Fenu e Caterina Parona.

Per maggiori informazioni:

Ersilia Danza

Segreteria organizzativa: tel. 347 9760903

email: compagniaersiliadanza@gmail.com

www.facebook.com/ersiliadanza