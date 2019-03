Evoluzione della lingua: dal Latino all’Italiano alla Biblioteca Capitolare

Un viaggio alla ricerca delle radici della nostra lingua che, attraverso queste antiche pagine, ci riporta un po’ alla scoperta di quello che siamo, ai mattoni che costituiscono la nostra storia ed il nostro patrimonio culturale, ma anche il nostro modo di vedere il mondo, di pensare, di esprimerci e di relazionarci.

ESPOSIZIONE TEMPORANEA

Sabato 30 e domenica 31 marzo 2019



A grande richiesta la Biblioteca Capitolare in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, ripropone ai visitatori la possibilità di ripercorrere l’Evoluzione della Lingua, dal Latino all’Italiano attraverso alcuni antichi e rari manoscritti e testi a stampa.



Verranno esposte opere rappresentative di questo passaggio linguistico quali: il Tresor, la prima enciclopedia in lingua volgare di Brunetto Latini, il codice dei “Ritmi Volgari” di Gidino di Sommacampagna, una Macaronea, incunabolo rarissimo di latino maccheronico del 1400 che narra di uno scherzo ad uno speziale, nonché testi dei grandi “padri” della nostra cultura quali la Vita Nuova di Dante ed i Trionfi di Petrarca. In questo caso, per evirare problemi di degrado del testo dell’indovinello veronese, non verrà esposto l’originale, ma una copia ingrandita che offrirà una migliore leggibilità e darà la possibilità di analizzare nel dettaglio la prima traccia scritta della lingua “volgare”.



In entrambe le giornate sono previsti un turno di visite guidate al mattino (11:30) e un turno il pomeriggio (16:00) al prezzo di 10 euro. Nelle fasce orarie 10:30-11:30 e 12:30-15:00 sarà invece possibile accedere all’esposizione senza guida al prezzo di 5 euro.



INFO EVENTO

Orario visite guidate: 11:30 e 16:00 | Ingresso euro 10 (gratuito fino a 14 anni)

Orario ingresso senza visita guidata dalle 10:30 alle 11:30 e dalle 12:30 alle 16:00 | Ingresso: 5 euro.

Prenotazione consigliata per le visite guidate

Tel. 388 5758902 – info@capitolareverona.it