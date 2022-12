“Family Game”, spettacolo teatrale in realtà virtuale al Teatro Satiro OFF

L’8 Dicembre 2022, la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF: Family Game prodotto dal Teatro Metastasio di Prato e 369gradi.

Family Game è uno dei primi spettacoli teatrali in realtà virtuale al mondo: lo spettatore sarà portato a immergersi nell’opera teatrale diventandone parte.

A ognuno è consegnato uno speciale visore immersivo, per una visione a 360° dello spettacolo che lo catapulterà al centro della scena. Intorno a lui si svolge l’azione dei personaggi, sia virtuali, sia presenti in sala. La storia è quella di uno scambio di identità, a partire dalla fuga misteriosa di un uomo dalle macerie di un terremoto.

Il progetto nasce dalla volontà di utilizzare la tecnologia come amplificatore del concetto pirandelliano di identità frammentata tra maschera e individuo, fino a confondere immaginario e realtà. In questo quadro la scrittura è pensata per l’interpretazione di un solo attore che si cala nei panni di tutti i personaggi presenti nel racconto. Assisterete ad un monologo che sarà un crescendo e allo stesso tempo una caduta verso il grottesco. Chi indossa il visore è chiamato a partecipare attivamente alla narrazione, per scoprire cosa si nasconde tra le pieghe della storia di cui è testimone.

CREDITI:

Testo e regia di Mimosa Campironi con Alessandro Averone

disegno luci Massimo Galardini

scene e costumi Paola Castrignanò

make up artist Bruna Calvaresi

musiche Bertrand

Sito Web: https://www.369gradi.it/familygamevr

Di seguito i profili social per i tag

Facebook: 369gradi; Teatro Metastasio; Mimosa Campironi; Alessandro Averone

Instagram: @369gradi.it; @teatrometastasio; @mimosacampironi; @alessadnroaverone

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.

Lo spettacolo è in calendario nella rassegna autunnale UNLOCKED, gli abbonamenti sono disponibili al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/unlocked-posti-non-disponibili/185552

CONTATTI

Casa Shakespeare:

info@casashaespeare.it

Facebook – Instagram – Youtube