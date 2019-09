“Family Happening” nelle piazze del centro storico di Verona

Da venerdì 6 a domenica 8 settembre si svolge “Family Happening’: tre giorni dedicati al mondo dell’associazionismo e della famiglia nelle piazze del centro storico di Verona.

Una festa di famiglia per le famiglie, con spettacoli, convegni, testimonianze, musica e buon cibo per tutti. Lo slogan di quest’anno è “Tutto nasce da un sì”, dedicato alla libertà di scelta e, soprattutto, d’impegno in favore di qualcosa, dalla scuola al lavoro, dal matrimonio alla nascita di una nuova vita.

venerdì 6 settembre , alle ore 21 comincia nella Basilica di San Zeno , con lo spettacolo “Seguimi, da oggi ti chiamerai Pietro” , di e con Pietro Sarubbi.

Tra la Loggia Fra’ Giocondo e piazza dei Signori , laboratori ed eventi dedicati a bambini ed adulti.

Teatro per bambini con inizio alle ore 21 nel Cortile Mercato Vecchio , e concerto “Tutto nasce da un sì’ del gruppo On the River.

Presenti all’evento tante associazioni del territorio, che nelle tre giornate hanno modo di far conoscere le loro realtà e le tante attività realizzate a favore della collettività.

