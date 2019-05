Festa dell’Europa 2019 al Palazzo Orti Manara

Due giornate all’insegna dell’educazione e del divertimento per conoscere le opportunità della Comunità Europea. Evento promosso da CereaBanca 1897 e patrocinato dalla Commissione Europea rappresentanza in Italia.

Giovedì 9 Maggio alle ore 18.30

Un aperitivo in Europa! Un momento d’incontro informale attraverso il quale l’ Eurodesk Provincia di Verona Nord Ovest in collaborazione con l’ Eurodesk di Cerea, faranno conoscere le opportunità di esperienza all’estero e non solo, attraverso il programma comunitario Erasmus plus.

Evento ad ingresso libero. Prenotazione consigliata

Sabato 11 Maggio

Ore 10.00-12.00

Lab ludico-didattico “Detective per un giorno esplorando l’Europa” con l’ass. Scienza Divertente.

I nfo costi e prenotazioni: verona@scienza-divertente.com

Infoday “Le politiche culturali e le principali linee di finanziamento nazionali ed europee per la cultura e il turismo.”

da Lisbona a Horizon2020

le nuove logiche di finanziamento e le principali linee di indirizzo nel campo artistico-culturale e del turismo

elementi di base per la conoscenza della progettazione

la costruzione di partnership e i formulari dell’Unione Europea

Durante l’Infoday verranno presentate le logiche di finanziamento nazionali ed europee tenendo conto delle linee programmatiche 2014-2020 dell’Unione Europea, soprattutto per quanto concerne il reperimento delle risorse nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico-artistico

Destinatari: organizzazioni culturali, freelance, giovani, operatori culturali e del turismo, dirigenti e direttori.

Durata 2 ore. Costo 80 a persona

Docente: Project Manager Lorenzetti Caterina

Info prenotazioni: lorenzetti.managementculturale@gmail.com