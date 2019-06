Festival del Libro di Viaggio e di Avventura “Sulle strade”

Se inizialmente la domanda di tutti era “Ma perché organizzare l’ennesimo Festival?”, adesso lo sappiamo: perché “Sullestrade, 1° Festival del Libro di Viaggio e di Avventura”, si è rivelato un piccolo grande successo, addirittura inatteso, e per questo enormemente gratificate. La prima edizione, il nostro numero zero insomma, senza padrini nè sponsor, ha coinvolto ogni giorno, e per ogni appuntamento e serata, centinaia di lettori e viaggiatori. Calore e incoraggiamento sono arrivati da tutti gli ambienti, segno che c’è lo spazio e l’attesa per un appuntamento che ci faccia parlare e riscoprire la letteratura di viaggio e soprattutto che ci dia un’occasione per condividerla con i suoi autori, con i viaggiatori veri e, naturalmente, con tutti gli appassionati della lettura che fa viaggiare.

Perché poi alla fine, il desiderio di viaggiare e scoprire è infinito… proprio come infinite sono le strade nel mondo!

Giorgio Chiavegato

Libraio, scrittore e viaggiatore