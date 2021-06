Festival della Scienza Summer Edition

Il Festival della Scienza Verona ritorna il 19 giugno 2021 per la prima data della Ri-Evoluzione Summer Edition con eventi per tutti al Parco Corte Pigno, in Via Mantovana 111, Verona. L’ingresso al parco, con antistante parcheggio, è adiacente a quello di Forte Gisella.

Per poter accedere a tutti gli eventi organizzati dall’Associazione Festival della Scienza Verona è necessario poter mostrare all’entrata la mail contenente la FDS Membership Card 2021: scopri come ottenerla sul sito www.festivalscienzaverona.it



Attività al Parco Corte Pigno

Ore 10.00 – 12.00 – Sustenibility Challenge: the winner is…

Evento per tutti

Sustainability Challenge è un progetto che l’associazione Verso ha realizzato con 40 studenti/studentesse di diverse scuole veronesi del triennio delle scuole secondarie di secondo grado.

L’impresa ForGreen SpA SB ha lanciato loro una sfida: coinvolgere e convincere gli adulti a fare scelte di vita sostenibili, partendo dal consumo di energia 100% rinnovabile nelle proprie case, attraverso l’utilizzo dei social! Insieme scopriamo le loro idee.



Ore 11.00 – Scienza in gioco

a cura di Scienza Divertente

Laboratorio 5 – 11 anni

Scopri quanta Scienza c’è in un parco giochi. Sperimenta l’equilibrio, le leve, l’attrito e altro ancora per capire che anche andare sull’altalena non è solo un gioco.



Ore 12.30 – Picgreen

Posti limitati su prenotazione (scrivi a edu@festivalscienzaverona.it)

Portati del buon cibo e una coperta per rilassarti immerso nella meravigliosa natura del parco. Un pranzo all’aria aperta tra alberi, fiori e tranquillità.



Ore 15.00 – Sfide per il futuro

a cura di First Lego League Italia

Incontro interattivo per tutti

I referenti del concorso internazionale First Lego League Italia e la squadra MyCollego, vincitrice dei premi Progresso, Coach della First League League e Oltre la Robotica del Ministero dell’Istruzione, raccontano la manifestazione mondiale di scienza e robotica che sfida ragazze e ragazzi a realizzare soluzioni innovative.

La squadra MyCollego ti coinvolge nella gara, mostrandoti come si svolge una competizione di robotica.



Ore 16.00 e 18.30 – All’ombra dell’albero

Attività 4-11 anni

Letture green a voce alta per bambine e bambini.



Ore 17.30 – Come abitare lo Spazio: dalla Terra alla Luna (e oltre)

a cura di Fondazione Museo Civico di Rovereto

Laboratorio 6 – 12 anni

Prendendo spunto dal racconto sull’importanza di creare ambienti “vivibili” al di fuori della Terra, i bambini e le bambine sono coinvolti nella costruzione di oggetti per abitare lo Spazio, anche con materiale di riuso.



Ore 18.00 – 18.30 – Il caffè della microtorrefazione artigianale

a cura di Corte Guala

Degustazione gratuita di un caffè espressione della Third Wave Coffee. Un nuovo approccio al caffè attento alla qualità del prodotto, alla sua sostenibilità e all’utilizzo di metodi di estrazione innovativi.

Ore 18.30 – Turismo responsabile e sostenibile: realtà o utopia?

a cura di Planet Viaggi Responsabili

Talk per tutti

Viaggi per conoscere, per esplorare, per riposarci, per staccare la spina. Perché non farlo rispettando l’ambiente e chi lo abita? Ti raccontiamo l’esperienza di turismo sostenibile, tra greenwashing, moda, necessità vitali di sopravvivenza, opportunismi e opportunità.



Ore 18.30 – 19.00 – Un fresco aperitivo?

a cura di Corte Guala

Evento a pagamento extra FSV Membership Card



Ore 21.00 – 23.00 – Uno sguardo alla Luna

a cura di Fondazione Museo Civico di Rovereto

Attività per tutti

Osservazione guidata della Luna al telescopio.



