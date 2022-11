“Finzioni” tratto da Jorge Luis Borges al Teatro Satiro OFF

Il 1° Dicembre 2022, la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF: Finzioni, Prima produzione del progetto “A Sur” del Gruppo della Creta.

SINOSSI

È indubbio. Abitiamo l’epoca della complessità.

Costantemente studiati, costantemente profilati e costantemente produttori di dati, riesce difficile persino a noi stessi comprendere il nostro posto nel mondo. Troppe sono le esperienze, virtuali e non, che frammentano la nostra esistenza.

In balìa di tempeste di informazioni in cui discriminare tra conoscenze autentiche e heideggeriane “chiacchiere” è esercizio riservato ad algoritmi, a noi sembra di annegare. Quando siamo sul punto di “cogliere tutti i punti dell’universo”, ecco che nuove complessità si schiudono sul nostro orizzonte. Non possiamo fare affidamento su categorie nette, né su divisioni manichee. Le recenti cronache lo dimostrano, il tolstojano confine tra guerra e pace è oggi quanto mai friabile, tutt’altro che definibile. Nemmeno i quattro elementi cari ai filosofi presocratici vengono più in nostro soccorso. Acqua, aria, terra e fuoco non bastano a descrivere. Occorrerebbe perlomeno prendere in considerazione anche la dimensione extra atmosferica e quella cyber. Ma ancora ci troveremmo distanti da una qualsivoglia, appropriata riduzione.

Abbiamo deciso di rinchiuderci nel labirinto di Borges perché riconosciamo a Borges la paternità del concetto di rete espresso in forma letteraria. Poco importa se oggi la Biblioteca di Babele non sia composta da tomi ma da pagine virtuali. Se l’Aleph non è punto tangibile, ma il web. Noi, in quanto gruppo di teatranti che deve mettere in scena una rappresentazione, ci siamo voluti smarrire all’interno dei suoi racconti. Intrappolati nel relativismo della veglia, noi abbiamo preferito il relativismo del buio spazio scenico, dove ogni personaggio non è un personaggio. Dove di fronte a una storia si pone un’anti-storia. Cittadini del mondo dominato dal caos nella vita di tutti i giorni, noi di questa cittadinanza contemporanea abbiamo deciso di farne motivo di vanto, erigendola a cifra precipua della nostra generazione. Noi, nell’impossibile tentativo di tradurre in scena l’anima di Borges, ci siamo tra mutati tutti in anti-eroi borgesiani, alle prese con l’enigma insolubile di descrivere un mondo impossibile da descrivere. A.G. Calenda

La Compagnia

Il Gruppo della Creta è un team di artisti che dal 2015 realizza spettacoli e progetti incentrati sulla nuova drammaturgia, nella speranza di rappresentare le problematiche della realtà contemporanea.

Nel 2018 la compagnia debutta al Todi Festival con la messa in scena dello spettacolo Generazione XX, ottenendo un sensibile successo di pubblico e critica. Il Gruppo viene nuovamente invitato al Todi Festival nel 2020 con lo spettacolo D.N.A. – Dopo La Nuova Alba. Queste opere nascono dalla collaborazione artistica tra il regista della compagnia Alessandro Di Murro e il drammaturgo Anton Giulio Calenda.

Nel 2021 ottiene il finanziamento ministeriale come “Impresa di produzione teatrale Under 35” grazie al quale è riuscita a risollevarsi e a resistere, dopo il difficile periodo della pandemia, con la volontà di affermare la propria identità artistica.

Nello stesso anno presenta La Regola dei Giochi, cinque atti unici di Anton Giulio Calenda, progetto emblematico dell’impegno a sperimentare su forme e contenuti. Nello stesso anno la compagnia sostiene produttivamente altri importanti progetti.

Il Gruppo nel 2019 decide di prendersi la responsabilità di riqualificare il Teatro Basilica (già Teatro Sala Uno) di Roma, per rispondere alla difficile situazione in cui versa la scena teatrale romana contemporanea. A partire da questo spazio prende vita la ricerca artistica della compagnia.

CREDITI: Regia di Alessandro Di Murro – Di Anton Giulio Calenda, Alessandro Di Murro, Tommaso Emilia ni – Musiche originali Enea Chisci – Con Matteo Baronchelli / Jacopo Cinque / Alessio Esposito / Lorenzo Garufo / Amedeo Monda / Laura Pannia – Assistenti alla regia Ilaria Iuozzo – Direttrice – Oganizzava Bruna Sdao.

Progetto Grafico Cristiano Demurtas – Un progetto del Gruppo della Creta – produzione trilogia 2022-2024 Gruppo della Creta, Fattore K – Con il patrocinio della Casa Argentina en Roma.

www.gruppodellacreta.it

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto. Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.

Lo spettacolo è in calendario nella rassegna autunnale UNLOCKED, gli abbonamenti sono disponibili al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/ticket/unlocked-posti-non-disponibili/185552

CONTATTI

Casa Shakespeare:

info@casashaespeare.it

Facebook – Instagram – Youtube