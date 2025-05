Sabato 17 maggio 2025 Verona ospiterà una tappa del Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, una manifestazione simbolica e partecipativa che attraversa il Paese per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cure palliative rivolte ai bambini affetti da patologie inguaribili

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Maruzza, ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza delle cure palliative pediatriche per i bambini affetti da patologie inguaribili. A Verona, la manifestazione si tradurrà in una camminata solidale lungo il fiume Adige, con partenza alle ore 10:00 dal Lungadige Attiraglio e arrivo a Corte Molon, dove si terrà un momento conclusivo di festa con musica, animazione e attività per grandi e piccoli.

L’evento è organizzato da Associazione Culturale Quinta Parete e APS Even Flow, con il patrocinio del Comune di Verona. Sarà anche l’occasione per raccogliere fondi destinati al reparto pediatrico dell’Ospedale di Borgo Trento.

A Verona, la tappa prevede una camminata/corsa non competitiva lungo il fiume Adige. Il ritrovo è fissato alle 9:30 sul Lungadige Attiraglio, nei pressi dell’accesso al Pronto Soccorso (dopo il Pronto Soccorso e l’intersezione con via Corno D’Aquilio), con partenza alle 10:00. L’arrivo è previsto presso Corte Molon.

Il tema dell’edizione 2025 vuole ancora una volta sottolineare e porre l’attenzione sul valore della collaborazione tra tutte le figure coinvolte nella cura – medici, infermieri, assistenti sociali, famiglie, istituzioni – per offrire un’assistenza integrata e centrata sulla persona.

La partecipazione è aperta a tutti: l’iscrizione è gratuita per i minori di 18 annie prevede un contributo di 10 euro per gli adulti, comprensivo della maglietta ufficiale dell’evento.

Al termine della camminata, Corte Molon ospiterà un momento di aggregazione e festa con un programma artistico e informativo aperto alla cittadinanza. Sono previsti stand delle associazioni impegnate nelle Cure Palliative Pediatriche, attività di animazione per tutte le età, spettacolo di magia con Mike Street Magic, un concerto dal vivo con Nathalia Sales e Claudio Moro, oltre a clown e giri a cavallo gratuiti per i più piccoli.

Con il contributo di AMIA e Rossetto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare la pagina:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-giro-ditalia-cure-palliative-pediatriche-verona-1329530303929