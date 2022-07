Gli appuntamenti di luglio a Mura Festival

Con l’arrivo del mese di luglio, esplodono gli eventi al Mura Festival con numerosissimi appuntamenti tra live music, sport, food truck, attività ludiche per i bambini e gipsy market. Quattro le location tra il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e il Parco Castel San Felice.

Tantissimi gli appuntamenti pensati per ogni età e gusto anche per la prima settimana di luglio: non può mancare innanzitutto un’ampia proposta culinaria per soddisfare ogni palato. Potremo gustare le delizie di Patatina Foodtruck, la squisita carne di Peach Burger, i croccanti proposte dorate e gli arrosticini di Siamo Fritti e Celestino Food Truck con pizza fritta, parmigiana burger e arancini di riso che ci porteranno con la mente in Sicilia. L’area food truck è attiva dal martedì alla domenica dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

MUSICA

Numerosi gli appuntamenti imperdibili con la musica: martedì 5 luglio prosegue “Listen & Buy incontra Vinili su Tela”, attività di ascolto, selezione e mercatino del vinile. Dj selettore questa settimana sarà Tony Franchi insieme a Marco Roldo, accompagnati nuovamente dall’artista Stephanie Ocean Ghizzoni e le sue opere d’arte live.

Listen & Buy prevede una sezione dedicata al Mercatino del Vinile “storico”, con la possibilità di scegliere i propri dischi, scoprirne la storia e in quale club hanno “girato”, portarli in console dove un dj li suonerà per i partecipanti e anche acquistarli. Questo format nasce da un’idea dei dj Marco Roldo e Luca Picchio, amanti e cultori del disco vinile specialmente di musica dance, funky, afrojazz e world groove dagli anni ’70 agli anni ’90 /2000.

Mercoledì 6 ritorna “Gin ’n’ Jazz” con il trio musicale Marco Pasetto al clarinetto e sax soprano, Andrea Tarozzi al pianoforte e Umberto Dal Barco alla batteria. Si scatenerà il divertimento con brani swing degli anni ’30 e ’40, spaziando da Benny Goodman a Sidney Bechet, con qualche pizzico di moderno con Coltrane. Eleganti note di jazz, da gustare sorseggiando cocktail a base di gin premium italiani, sempre più di tendenza tra estimatori e grande pubblico. Aromatici Gin Tonic, disponibili in due ricette esclusive realizzate mixando Giulian Gin by Zanin e Toniche aromatizzate Fever Tree: “Giulian Indian”, con Giulian Gin, Fever Tree Premium Indian Tonic Water e twist di limone; “Giulian Mediterranean” con Giulian Gin, Fever Tree Mediterranean tonic water e twist d’arancia.

Giovedì 7, nuove sorprendenti voci e realtà del panorama veronese con Brand New Verona, il format che promuove la rete culturale, unendo nella serata artisti musicali emergenti, uno studio di registrazione, un web magazine e un’associazione culturale scaligera. Dopo il grande successo di giovedì scorso che ha visto protagonista il vincitore del terzo Premio Arte d’amore, Nicolò Fagnani, sul palco in questa seconda serata la speciale performance di Federico Secondomè, già paroliere per numerosi artisti come Greta Menchi, Raphael Gualazzi ed Emma Muscat e scritturato da produttori quali Merk & Kremont, SDJM, Mazay. Con la casa discografica Sugar da fine 2018, ha pubblicato i singoli “LXXX”, “AMO” e “15 MINUTI”. Con lui sul palco la band Problemidifase, lo studio di registrazione PeQuod Recording Studio e il web magazine Città di Verona.

Nel weekend spazio al festival “Indie-pop”. Dalle 21 di venerdì 8 luglio tutti pronti a ballare sulle note delle più grandi canzoni italiane eseguite dalla performer Stephanie Ghizzoni in “Il Diario dei Cantautori: le belle canzoni della nostra Italia e dei suoi poeti“.

Si prosegue sabato 9 luglio con l’insieme degli artisti accomunati sotto l’etichetta “Verona Bene”, da 9 anni in attività per uno sguardo sulla musica originale veronese, a forma di compilation e concerti. Quest’anno, per presentare la nuova compilation in uscita dal 15 giugno “La Verona Bene vol. 9”, saranno presenti alla serata a Mura Festival gli HellBisciu, i Beating Souls, Parco Natura Morta e Fontana Blu.

Si chiude domenica 10 luglio con l’appuntamento alle ore 19.30 con l’aperitivo al Tramonto sulle note di Cristiana Verardo, già vincitrice di Pugliasound. Dalle 21.00, Future Music Generation con ospiti i “Level Up + La Stalla” e dj artist: Koi, G + Sugar & Dj Rosmarino, Devil Monster, Zei, Jt Artist e Dj Carbo.

TEATRO

Dopo il grande successo di pubblico con il festival “Non c’è differenza”, proseguono gli appuntamenti al Teatro dell’Orecchione del Bastione di San Zeno con la rassegna Bastioni in Scena. Venerdì 8 luglio, ospite Casa Shakespeare con “Fake Otello”: uno spettacolo irriverente, cattivo, ironico, grottesco. In un aldilà surreale le anime di Otello, Jago ed Emilia, i tre cattivi della tragedia, si interrogano su loro stessi e sulla verità. È una fake news il tradimento di Desdemona? È vero che Emilia ha tradito Jago con Otello come sostiene lo stesso Jago? Qual è il loro peccato?

SPORT E KIDS

Proseguono le proposte sportive per tutte le età e per tutti gusti al Bastione di San Bernardino: il pilates con Silvia Barbieri il lunedì sera alle 19.15 e il mercoledì alle 13.15. Il giovedì, alle 18.45, sempre con Barbieri attività di pilates/tone up. Lunedì e giovedì alle 19, il venerdì alle 13.30, il sabato alle 11, e da questo martedì anche alle 7, appuntamento con yoga Vinyasa. Il mercoledì 6 luglio sera appuntamento alle 18.30 con Odaka Yoga Flow e sempre mercoledì alle 19 Yoga Anukalana di Eleonora. Jumping fitness con Pierpaolo Savio la domenica alle 11.00 e alle 11.30 Pilates e stretching posturale.

Proseguono giovedì 7 luglio, nel pomeriggio, le proposte dalla Palestra Optima, rivolte sia ai giovanissimi che ai più grandi: Yoga per bambini dalle 16.30 alle 17.30, psicomotricità per la terza età dalle 17.30 alle 18.30 e Gioca Up per tutti a partire dalle 18.30.

Il sabato mattina Music together babies di La chiave Magica alle 10 e music together mix – ages alle 11.15.

La domenica mattina, invece, sarà animata dall’attività Suonando e Leggendo che, alle 10.30, coinvolgerà i bambini e le loro famiglie nella narrazione di albi illustrati dedicati all’infanzia.

EVENTI SPECIALI

Imperdibile appuntamento giovedì 7 luglio alle 21 con “Un prato di stelle” al Parco di castel San Felice. Per vedere insieme le costellazioni e scoprire tutte le curiosità dei miti sugli astri grazie alla collaborazione del Circolo Astrofili Veronese A. Cagnoli.

Secondo appuntamento a San Bernardino con la rassegna letteraria LibEri, in collaborazione con laFeltrinelli. Dopo la presenza di Daniel Lumera di sabato 2 luglio, secondo appuntamento venerdì 8 alle 18.30 con Diego Passoni. Una delle voci più amate di Radio Deejay nel nuovo e sorprendente romanzo Isola (Mondadori), racconterà frammenti di vite che pulsano nella nuova metropoli milanese. Esistenze all’apparenza ordinarie, preziose “isole” che il suo sguardo unico e profondo illumina, svelandone l’umana straordinarietà. All’ombra dei nuovi grattacieli scintillanti del quartiere Isola di Milano ancora resiste.

Gli appuntamenti musicali del Festival animeranno principalmente il Bastione di San Bernardino, rispettivamente sui due palchi creati per l’occasione, il Freak Stage e l’area denominata “Casa Erriquez”, ma anche l’Orecchione, per alcuni eventi speciali. Tutto il calendario di appuntamenti e attività – in continuo aggiornamento – è consultabile al sito www.murafestival.it.

L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito.

Mura Festival si svolgerà in sicurezza e seguirà la vigente normativa anticovid-19: verranno prese tutte le precauzioni necessarie per vivere l’evento in condizioni di sicurezza, dando occasione a tutti di trascorrere momenti di socialità ed esperienze all’aria aperta, serenamente e senza rischi.

L’evento è realizzato grazie al contributo di Doc Creativity, Consorzio di Tutela Chiaretto e Bardolino, Asolo Prosecco, Fever Tree, Zanin 1895, Forst, Full sound Service, Musical Box e Rossignol Pro Shop Verona, che sarà presente per 4 weekend durante i mesi di manifestazione, per presentare e far testare al pubblico di Murafestival le nuove E-Bike Rossignol. Anche per l’anno 2022 la società Imballaggi Galli SRL supporta il ricco cartellone delle performance artistiche e musicali di Murafestival.

Media partner Cucine a Motore, Maq, Freecom Hub, Univr by night, Città di Verona.

Partner dell’evento sono laFeltrinelli, Assoguide Verona, Il giardino dei linguaggi, Associazione Arte Culturale, Scienza divertente, Diversamente in danza, In giro leggendo, Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli, Ludica circo, Gli amici del Salento di Verona, Semini di yoga, Teatro Scientifico, Silvia pilates Verona, Parkour Verona asd, Yoga with Karin, Yoga theatre, Play your life, Murart, Jumping, Music togheter, La chiave magica, Casa Shakespeare, Zero.it, Grenze arsenali fotografici, View experiences wedding, La Graticcia e Teatro Blu.

Mura Festival è organizzato da Studioventisette, Doc Servizi, Comune di Verona, Ufficio UNESCO “Città di Verona – Patrimonio Mondiale UNESCO” e Verona Città Murata.

Martedì 5 luglio

Serata Listen & Buy + Vinili Su Tela

Tony Franchi, Marco Roldo e Stephanie Ocean Ghizzoni

@ Bastione di San Bernardino ore 20.30

Mercoledì 6 luglio

Rassegna Gin’ n’ Jazz Trio Pasetto – Tarozzi – Dal Barco

@Bastione di San Bernardino ore 20.30

Giovedì 7 luglio

Brand New Verona concerto di Federico Secondomè

@Bastione di San Bernardino ore 21.00

Un prato di stelle

@Prato di Castel San Felice ore 21.00

Venerdì 8 luglio

Rassegna LibEri con laFeltrinelli

Incontro con l’autore Diego Passoni

@ Bastione di San Bernardino ore 18.30

Bastioni in scena

“Fake Otello”

@ Teatro dell’Orecchione Bastione San Zeno ore 21.00



Stephanie Ghizzoni in “Il Diario dei Cantautori: Le belle canzoni della nostra Italia e dei suoi poeti”

@ Bastione di San Bernardino ore 21.30

Sabato 9 luglio

La Verona Bene: presentazione della nuova compilation con HellBisciu + Beating Souis + Parco Natura Morta + Fontanablu

@ Bastione di San Bernardino ore 21

Domenica 10 luglio

Aperitivo al Tramonto con Cristiana Verardo

@ Bastione di San Bernardino ore 19.30

Future Music Generation “Level Up + La Stalla” dj artist: Koi + “G + Sugar & Dj Rosmarino + Devil Monster + Zei + Jt Artist + Dj Carbo

@ Bastione di San Bernardino ore 21.00