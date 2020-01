Gran Finale della Rassegna Professionisti del Match di Improvvisazione Teatrale al Teatro Stimate

Gran Finale della Rassegna Professionisti del Match di Improvvisazione Teatrale®️ in cui 6 tra i migliori attori improvvisatori italiani si daranno gioiosamente battaglia sul palco del Teatro Stimate di Verona a suon di esilaranti piece teatrali completamente improvvisate.

Nato in Canada alla fine degli anni 70, il Match di Improvvisazione Teatrale®️ è il Format di Improvvisazione più rappresentato al mondo, in cui pubblico e attori vivono insieme e per la prima volta, la magia di vedere nascere su un palco storie incredibili mai rappresentate prima.

Spettacolo a cura della Compagnia Nazionale di Improvvisazione.

Info e prenotazioni: 3496363763 anche su whatsapp (Alessandro) / verona@cnimprovvisazione.it