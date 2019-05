I Ponti dell’Acqua ad Avesa “Il Tesoro del Lorì”

Un fine settimana all’insegna di poesie, aperitivi, teatro, gastronomia, rievocazione, mostre e spettacolo per bambini

Venerdì 31 maggio ore 18.00 (Villa Scopoli)

Aperitivo con le poesie di Berto Barbarani con Andrea Toffaletti a cura dell’Associazione Archeoland – Lupo Azzurro per il progetto “I Ponti dell’Acqua”.

Sabato 1 giugno ore 21.00 (Villa Scopoli)

Spettacolo Teatrale “Il tesoro del Lorì” a cura del gruppo “Teatriamo” dell’Associazione Genitori scuola “A. Pisano” con la partecipazione del Piccolo coro, del Coro della Parrocchia di Avesa e dell’Associazione teatrale “La Pocostabile”.

Domenica 2 giugno ore 13.00 (Parrocchia di Avesa)

DEGUSTAZIONE DEL PIATTO DELLE LAVANDARE “La polenta de riso e luganega” all’interno di “A pranzo con il mondo” a cura dell’Associazione Genitori scuola “A. Pisano”.

Domenica 2 giugno ore 15.00 (Villa Scopoli)

Spettacolo dei burattini “Storia di due lavandare che litigano per una gatta” a cura di Teatro Giochetto RIEVOCAZIONE STORICA DEL LAVORO DEI LAVANDARI DI AVESA a cura di Giano Artigiani Storici Archeoland – Lupo Azzurro per il progetto “I Ponti dell’Acqua” L’Associazione Genitori scuola “A. Pisano” di Avesa in collaborazione con l’Associazione teatrale “La Pocostabile” e con la partecipazione dell’Associazione “Archeoland – Lupo Azzurro”.