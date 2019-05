Il Festival della Fiaba va in scena a Legnago

Dal 16 al 19 maggio 2019 nei cortili, nelle strade, nei musei, nei teatri e nelle piazze di Legnago andrà in scena un grande evento che avrà come tema principe la celeberrima fiaba “Il Piccolo Principe”.

Il Festival della Fiaba rappresenta un’impresa collettiva in grado di coinvolgere tutto il territorio, ecco perché la manifestazione è sempre stata per la comunità di Legnago un importante appuntamento che negli anni è andato via via crescendo, sia in termini di partecipazione di pubblico, sia in termini di implementazione di eventi.

Riconoscendo il valore dell’iniziativa, l’Assessorato alla Cultura si è posto sin da subito l’obiettivo prioritario di ripristinare un evento capace di far riscoprire il gusto della lettura e dell’ascolto, nello spirito di una condivisione collettiva della fantasia, dell’immaginario, dei ricordi, per bambini, genitori, nonni, insegnanti, giovani e soprattutto per le famiglie.

Il Festival della Fiaba è un’iniziativa del Comune di Legnago – Assessorato alla Cultura con la direzione artistica di Teatro Magro

