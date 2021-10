Il Gruffalò: musical per famiglie al Teatro Stimate

Pronti a immergervi nel bosco frondoso? Presto a Verona la storia del mostro e dei suoi amici più letta al mondo!

Dopo aver appassionato le famiglie di più di 30 paesi, il celebre musical per bambini arriva nei teatri italiani!

Una commedia musicale per tutta la famiglia tratto dal bestseller di Julia Donaldson e Axel Sheffler.

Fondazione Aida, Teatro Stabile del Veneto e Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento lo presenteranno al Teatro Stimate il 30 e 31 ottobre e l’8 dicembre (ore 15.30 e 17.30) per la rassegna Famiglie a teatro.



Per informazioni:

https://www.fondazioneaida.it/evento/il-gruffalo-tour-musical-per-famiglie-2021-22/