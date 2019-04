International Jazz Day

ANAT COHEN TENTET

Anat Cohen clarinetto

Rubin Kodheli violoncello

Nadje Noordhuis tromba e flicorno

Nick Finzer trombone

Owen Broder sax baritono e clarinetto basso

James Shipp vibrafono e percussioni

Vitor Gonçalves pianoforte e accordion

Sheryl Bailey chitarra

Tal Mashiach basso

Anthony Pinciotti batteria

Oded Lev-Ari direttore musicale

Anat Cohen

Clarinettista – sassofonista, Anat Cohen ha conquistato i cuori e le menti di tutto il mondo con il suo virtuosismo espressivo e la sua piacevole presenza scenica. Recensendo nel 2008 il concerto di Anat con il suo quartetto al North See Jazz Festival, DownBeat descrive: “Cohen non solo ha dimostrato di essere una rivelazione per le sonorità e il delizioso lirismo, ma anche una bandleader dinamica che danza e incita incoraggiamento al suo gruppo – elettrizzata quando il pianista Jason Lindner ha seguito i suoi trilli di clarinetto in un pezzo dal sapore latino. Con i suoi ricci lunghi e scuri che ondeggiano al ritmo mentre danza, è il ritratto della gioia”. Anat è stata votata Clarinettista dell’Anno sette anni in fila dal Jazz Journalists Association, così come Musicista Multi-Ance dell’anno nel 2012. Per non parlare delle molte recensioni e sondaggi di lettori nel Downbeat Magazine in questi ultimi anni. Anat ha girato il mondo con il suo quartetto, come headliner al Newport, Umbria , SF Jazz e Nord Seajazz festival, così come nei club sacri quali il New York Village Vanguard. Nel settembre 2012, Anzic Records ha pubblicato il suo sesto album come bandleader, Claroscuro. L’album spazia tra danze galleggianti a ballate liriche più cupe, traendo ispirazione da New Orleans e New York, Africa e Brasile. Nella sua esuberante e irresistibile varietà, Claroscuro incorpora la descrizione di Anat che ci ha offerto Jazz Police: “Lei si trasforma in una cantante, una poetessa, una scienziata pazza, ridendo – musicalmente – con la gioia nel raggiungere quel posto nuovo, quel nuovo sentimento in ogni chorus.”

ANAT COHEN TENTET – HAPPY SONG

L’ultima uscita discografica di Anat, “Happy Song”, la vede percorrere e interpretare i suoi diversi amori musicali, dalla musica brasiliana ai ritmi africani, dallo swing vintage alle toccanti ballate. Celebrata in tutto il mondo per il suo virtuosismo espressivo e il suo carisma contagioso, Anat non è mai stata più prolifica e ispirata, come in questo straordinario progetto, sia dal vivo sul palcoscenico che su disco.

La band Anat Cohen Tentet nel CD “Happy Song” vanta una ricchezza piena ma nello stesso tempo anche agile e frizzante, con un’energia jazzistica aperta. I bellissimi arrangiamenti sono della stessa Anat e di Oded Lev-Ari.

La bellezza lirica del suo suono, la facile fluidità della sua tecnica e il modo estroverso della sua articolazione, rendono questa musica accessibile a tutti. (Chicago Tribune)