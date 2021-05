Io Sono l’Altro al Teatro Santa Teresa

Via Molinara, 23, 37135 Verona VR

Io Sono l’Altro è un progetto nato all’interno della fucina creativa di Aloud College, scuola che da ormai vent’anni propone corsi rivolti a chi della musica vuole fare una professione.

Io Sono l’Altro è un concerto che, con l’arricchimento delle coreografie hip-hop della Shapeless Dance Company di Efren Bressan, proporrà una serie di riflessioni su un tema oggi sempre più fondamentale, la diversity.

I protagonisti sono Pietro Franzosi (chitarra e voce), Davide Rosa (chitarra) e Massimo Torresin (voce e tastiere). Con loro sul palco la band degli EAT, composta da Giovanni Franceschini (batteria), Pepe Gasparini (basso) e Andrea Pimazzoni (sax).

Il repertorio proposto mescolerà inediti e brani riarrangiati: si viaggerà da Peter Gabriel a Kendrick Lamar a Samuele Bersani e molto altro. Tutti i testi stranieri sono tradotti in italiano, per permettere al pubblico di comprendere meglio le tematiche affrontate, che vanno dai diritti LGBT+ alle questioni migratorie e razziali, dal catcalling fino alle fake news che oggi “sbattono il mostro in prima pagina”.

I proventi della serata saranno devoluti ad Amnesty Verona, da sempre impegnata nella salvaguardia dei diritti umani e nelle battaglie che ancora oggi si trova a dover affrontare.

Io Sono l’Altro invita quindi tutti coloro che intendono alzare la voce su queste tematiche a partecipare a questo concerto, che rappresenta tra le varie cose una vera e propria ripartenza per un mondo (quello dello spettacolo) in sofferenza da più di anno di pandemia.

Ingresso:

€ 15,00 (+ eventuali commissioni) in prevendita

€ 17,00 in teatro la sera dello spettacolo