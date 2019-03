Justin Kauflin Trio

Justin Kauflin pianoforte

Billy Williams batteria

Thomas Fonnesbaek contrabbasso

Il talento di questo incredibile musicista di poco più di 30 anni è stato scoperto del grande e compianto Clark Terry. Come si vede nel film documentario Keep on Keepin’ On Justin Kauflin è un premiato pianista jazz e compositore che si esibisce pubblicamente fin dall’età di sei anni. Quincy Jones fu talmente rapito dal suo talento giovanile che lo ha lanciato in un tour mondiale nel 2013-2014 dove ha riscosso un incredibile successo di pubblico. Justin è per la prima volta al Teatro Ristori.

