La signora delle lettere con Patrizia Rossari al Modus

Monologo incentrato su una “comune donna di mezza età”, la cui vicenda umana gira attorno ad una ossessione: spiare la vita degli altri e scriverne furiosamente lettere di protesta, su tutto a tutti. Non è difficile intuire come tale mania riesca non solo sgradita ma talora insopportabile a chi ne diventa vittima. E tuttavia a sprazzi questa sgradevole donna lascia intravedere le ferite di una vita chiusa e triste, spingendo a sentimenti di compassione e empatia. La scrittura graffiante, tenera e ironica dell’autore conduce lo spettatore fino ad un finale inaspettato e sorprendente.

“LA SIGNORA DELLE LETTERE”

di Alan Bennet

regia Gloriana Ferlini

messa in scena di Andrea Castelletti