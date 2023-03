La tragicommedia politicamente scorretta “Miracoli Metropolitani” al Camploy

Carrozzeria Orfeo torna a Verona l’8 Marzo 2023 al Camploy con una nuova commedia, che ci catapulta nella cucina di un ristorante alla deriva, dove anche se si ride tanto non si sta ridendo affatto.

L’alimentazione, il rapporto con il cibo come forma di compensazione al dolore, come alienazione di un Occidente decadente e sovralimentato, sempre più distratto e imprigionato dai suoi passatempi superflui, la questione ambientale, la solitudine e la responsabilità: sono questi i temi attorno ai quali di sviluppa il mondo di Miracoli metropolitani.

Dopo ‘Thanks for Vaselina’ e ‘Animali da Bar’, i testi più esistenzialisti, e ‘Cous Cous Klan’, il più distopico, ‘Miracoli Metropolitani’ è, infatti, quello più politico e scorretto perché immaginando un futuro possibile, ma non ancora reale, cerca di richiamare alla responsabilità individuale e sociale, affinché la storia non ci presenti nuovamente il conto attraverso quelle derive populiste ed estreme che nel passato hanno fatto precipitare nell’orrore del fascismo, qui, inteso non solo nella sua accezione politica ma esistenziale.

Con questo testo, Gabriele Di Luca è stato selezionato come autore italiano nel progetto americano ITALIAN PLAYWRIGHTS PROJECT 3a EDIZIONE (2020/22), finalizzato alla promozione della scrittura creativa contemporanea. Nel 2020 è finalista al Premio Le Maschere del Teatro Italiano nella sezione migliore autore di novità italiana. Nel 2022 il testo di ‘Miracoli Metropolitani’ è stato pubblicato dalla casa editrice CuePress. Nello stesso anno, lo spettacolo viene selezionato dalla rivista Birdmen tra i 10 spettacoli imperdibili del 2022.

Spettacolo di Carrozzeria Orfeo, drammaturgia Gabriele di Luca, regia Gabriele di Luca, Massimiliano Setti, Alessandro Tedeschi con (in o.a.) Elsa Bossi Patty, Federico Brugnone Mosquito/Mohamed, Ambra Chiarello Hope, Federico Gatti Igor, Barbara Moselli Clara, Massimiliano Setti Cesare, Roberto Serpi Plinio, Barbara Ronchi per la voce della moglie. Musiche originali Massimiliano Setti, scenografia e luci Lucio Diana, costumi Stefania Cempini.

Una coproduzione Marche Teatro, Teatro dell’Elfo, Teatro Nazionale di Genova, Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini in collaborazione con il Centro di Residenza dell’Emilia-Romagna “L’arboretoTeatro Dimora | La Corte Ospitale.

Biglietti

Intero 14 euro – Over65 12 euro – Under30 10 euro – Convenzioni 11 euro

In vendita presso Box Office in via Pallone 16 (lunedì/venerdì 90.30-12.30/15.30 – 19, sabato 09.30/12.30 – tel. 045/8011154) – on line su www.boxofficelive.it e www.myarteven.it