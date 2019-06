Le origini dell’Universo: la teoria del Big Bang all’Hotel Corte Ongaro

Da dove è nato l’universo? Da dove veniamo noi, abitanti di una soltanto tra miriadi di galassie?

Se, almeno una volta nella vita, vi siete domandati come sia nato il cosmo, non potete mancare al 2° incontro degli Aperitivi Astronomici del Corte Ongaro: non avremo filosofi che risponderanno con elucubrazioni esistenziali, ma uomini di scienza del Circolo Astrofili Veronesi A. Cagnoli, che illustreranno passo per passo la teoria del Big Bang.



In questo viaggio alle origini dell’universo, proiettati in una galassia lontana lontana molti millenni fa, sapranno dissipare i vostri ancestrali dubbi sull’esplosione primordiale. Siamo quasi certi che dopo la lezione vi affiderete ai telescopi per cercare lassù in cielo qualche indizio del Big Bang!

Se l’idea di scoprire da dove veniamo vi spaventa, passate alle ore 18:00 per sciogliervi con un aperitivo e dell’ottima musica live sul nostro Roof Garden…



