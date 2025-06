Loredana Bertè al Castello Scaligero di Villafranca

Domenica 13 Luglio 2025 al Castello Scaligero di Villafranca, la leggenda della musica italiana Loredana Bertè porterà sul palco il tour manifesto della sua carriera “50 da ribelle”: nella scaletta del concerto tutti i suoi grandi successi di ieri e di oggi.

Tra il 2024 e il 2025 Loredana Bertè – autentica leggenda vivente della musica italiana – festeggia i suoi 50 anni di carriera da cantante dopo aver dedicato i primi dieci al musical. Dopo un 2024 ricco di successi tra musica e tv, con l’uscita di “Pazza” – Premio della Critica Mia Martini a Sanremo (il premio a cui l’artista aspirava di più), e diventato da subito un classico della sua discografia, l’artista quest’estate tornerà live con “50 da Ribelle – Tour 2025”, manifesto della sua straordinaria carriera e il 13 luglio sarà sul palco del Villafranca Festival presso il Castello Scaligero di Villafranca (VR).

Nei prossimi mesi l’artista sarà impegnata in vari progetti per celebrare questi incredibili cinque decenni di storia artistica, tra cui la registrazione del nuovo atteso album di inediti, un podcast tutto suo e tante altre sorprese che verranno.

Loredana Bertè, libera e sincera, porta in scena tutto il suo mondo, la sua spregiudicatezza, il desiderio costante di ribellarsi ai pregiudizi e preconcetti ricordando che la musica è sempre stata la sua salvezza. In ogni concerto riempie la scena donando tutta sé stessa, a livello vocale e di interprete, con un repertorio che va da “Sei bellissima” a “Folle città”, passando da “Il mare d’inverno” e “Dedicato”, da “Non sono una signora” a “E la Luna bussò”. Nella scaletta non mancano gli ultimi successi come “Cosa ti aspetti da me”, “Figlia di…”, “Non ti dico no” e ovviamente “Pazza”, per uno show che riesce a unire le generazioni. Uno scrigno ricco di canzoni memorabili, immagini del passato, suoni del presente, visual e voglia di futuro per quella bambina che voleva essere regina e nel suo personalissimo modo lo è sicuramente diventata.

Il concerto, promosso dall’Amministrazione Comunale, è organizzato da Eventi Verona Srl.