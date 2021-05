Masterclass: “La regia tecnologica: storia, contemporaneità e aperture sul futuro”

Un viaggio nel mondo del video e della regia tecnologica, a partire dalle sue origini con la stagione del videoteatro negli anni ’80, la stagione del digitale che segue per arrivare allo stato attuale della tecnologia con videomapping, body tracer, face morphing. Analizzeremo il fenomeno dell’intermedialità che ha caratterizzato i primi anni e della transmedialità che oggi è molto diffusa. Infine un’apertura sul futuro, sull’uso della VR e dell’ AI. Gli incontri saranno composti da momenti più informativi, visione di molti video delle compagnie di riferimento e momenti di discussione fra i partecipanti.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria

link a modulo google: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7F3qBqJjtu12AaSEBXl7BkHntY8OOlqeGz47KBWV7rxUCSA/viewform)

Massimo 10 partecipanti

Docente: Manuel Renga

Regista Attore, docente di regia, drammaturgia del video nella scena contemporanea, tecniche informatiche per la scena della Scuola Paolo Grassi e dell’Accademia Santa Giulia di Brescia. Ha diretto più di 20 spettacoli di prosa e musicali in diversi teatri italiani ed europei. E’ assistente di Graham Vick nel 2019 per Don Giovanni all’Opera di Roma. Nel 2020 è regista di Traviata per il Festival Verdi di Parma.

Progetto: A Casa nostra

progetto realizzato dalla Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza, capofila per i teatri comunali, in partnership con Arteven – Circuito Multidisciplinare Regionale e con il Teatro Stabile del Veneto. A Casa Nostra è realizzato nell’ambito dell’Accordo di programma Regione del Veneto. L.R. 22 febbraio 1999, n.7 – art. 51.