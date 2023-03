“Midsummer, il sogno del teatro” al Teatro Satiro OFF

La rassegna teatrale “Abbiamo rapito William Shakespeare” presenta “Midsummer, il sogno del teatro” della compagnia Casa Shakespeare il 30 Marzo 2023 alle ore 19:30.

La nuova versione di “Sogno di una notte di Mezza Estate” della compagnia di Casa Shakespeare è l’inizio di una vera primavera. Il testo, riadattato da Andrea de Manincor, è accessibile ad un pubblico di bambini e ragazzi. Si tratta di una frammentazione di dialetto veneto e lingua italiana con azione scenica, comica, energica e coinvolgente.

Abbiamo fatto in modo che uno dei protagonisti della scena stessa, evocasse la complicata trama, senza tralasciare nessuno dei rivoli in cui si sviluppa il capolavoro più magico del Bardo di Inghilterra. Il protagonista è proprio quel Bottom, attore tronfio e simpaticamente trombone che, con qualche spavento di troppo, ripercorrerà tutte le vicende, che lui stesso ha spiate e sorprese, per far ridere ancora una volta di sé e di queste trame gli spettatori che assisteranno alla nostra rappresentazione. Per raccontare la magia del teatro, del fare teatro, dell’essere attori.

Che cosa accade di notte nel bosco? Bottom c’è stato, ma non ricorda….o forse si?

“…le parole ‘a le xè come fantasmi…le se nasconde sotto el tetto della testa e no te le cati pì…”

Bottom, attore tronfio e simpaticamente trombone, con qualche spavento di troppo, ripercorre tutte le vicende, che lui stesso ha spiato e sorprese, per far ridere ancora una volta di sé e di queste trame gli spettatori. Una frammentazione d’inglese semplificato, dialetto e italiano. Per raccontare la magia del teatro, del fare teatro, dell’essere attori.

Raccontato, qui, proprio da lui: l’amore fra le giovani coppie di amanti divisi da una foresta misteriosa; la presenza di creature magiche come Oberon, Titania e Puck, che giocano a litigare, il vano tentativo degli attori di corte di mettere in scena la “Piramo e Tisbe” per le nozze dei reali Teseo e Ippolita … illusi amanti … illusi attori … … illusi … ma in fondo non lo siamo un po’ tutti?

CREDITI

REGIA: Solimano Pontarollo

ADATTAMENTO TESTI: Andrea De Manincor

PRODUZIONE: Casa Shakespeare

ATTORI: Anna Benico – PUCK // TITANIA // ELENA // QUINCE Andrea De Manincor – OBERON // LISANDRO // FLUTE Solimano Pontarollo – BOTTOM

DURATA: 50 minuti

LINGUA: italiano, dialetto veneto e inglese facilitato

PUBBLICO: Spettacolo adatto dai 6 anni.

Informazioni:

Casa Shakespeare gode per la realizzazione delle proprie attività artistiche 2022-2023 del patrocinio del Comune di Verona, della Provincia di Verona e della Regione Veneto.

Cena convenzionata con Osteria Dogana Vecia da contattare privatamente al +39 377 426 0417.

Casa Shakespeare: info@casashakespeare.it



LINK BIGLIETTERIA:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/midsummer/201330