Morgan al Teatro Romano omaggia i Beatles e il rock anni ’60

Morgan protagonista lunedì 20 giugno al Festival della Bellezza: al Teatro Romano di Verona alle ore 21.15 propone una lezione – concerto su I Beatles e il rock degli anni 60. Tra musica e racconto, ripercorre con la sua verve istrionica le canzoni inarrivabili dei Fab Four e le pietre miliari di un decennio che ha cambiato per sempre il modo di fare musica.

Nell’esecuzione del modello, Morgan innesta affascinanti evocazioni e rimandi a ricreare il pathos della più emblematica arte musicale.

Uomini di nessun posto alla ribalta in eterni campi di fragole.

Dall’universo melodico al rock’n’roll, l’innovazione sonora ridisegna il firmamento elettrico delle star.

Un sibilo tra basso e batteria insinua l’istanza del primo coro della swinging London: “Come together”!

Biglietti sui circuiti Ticketone e Box Office Verona.

Il “Festival della Bellezza” 2022, giunto alla IX edizione, ha come tema “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli”, con focus sull’Italia tra gli anni ’50 e ’80 del Novecento.

In programma oltre 30 appuntamenti dal 15 giugno al 22 ottobre in luoghi simbolo della tradizione storico-artistica e siti Unesco italiani, tra Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Sicilia.

Programma del Festival sul nostro blog: https://www.cittadiverona.it/grandi-eventi/festival-della-bellezza/