Mostra Midsummer Night Colours al Palazzo della Gran Guardia

MidsummerNightColours, un richiamo alla commedia shakespeariana “A Midsummer Night’s Dream”, è la Mostra d’arte di Martino Zanetti che avrà luogo presso il Palazzo della Gran Guardia di Verona da sabato 29 giugno a domenica 1 settembre 2019.

“Il filo conduttore è il colore e la possibilità dialettica con il fruitore finale.”

Nel lavoro dell’artista, iniziato negli anni 70, il linguaggio espressivo fondato sulla ricerca cromatica, diventa un tema assiale, che si traduce nel lavoro artistico in una materia solida, estremamente viva e vitale che, come un’onda hertziana, percorre elettricamente l’intera opera.

La pittura di Martino Zanetti nasce dal cielo veneto, per l’effetto prismatico causato dall’aria impregnata di acqua e luce e dove i contorni dell’ambiente rimangono sfumati. L’artista si pone come continuatore di questa pittura, focalizzando il proprio pensiero su Venezia, città d’acqua che riflette i colori e li rimanda ai nostri occhi come un dipinto impressionista.

La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 29 giugno a domenica 1 settembre 2019 presso il Palazzo della Gran Guardia, Piazza Bra, 1 – Verona.

Orari di apertura:

martedì – domenica 10:30/19:30

lunedì chiuso

Scopri di più su midsummernightcolours.com