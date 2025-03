il Teatro Ristori si prepara ad accogliere la prima e unica data italiana della Compagnia tedesca The Mobilés in “Moving Shadows – Our World!”. Lo spettacolo di teatro delle ombre itinerante in tutto il mondo arriverà a Verona mercoledì 2 aprile con inizio alle 20:30. I The Mobilés sono noti a livello internazionale per la maestria nell’arte del movimento e della narrazione visiva e per la partecipazione a concorsi come “Supertalent” in Francia, “Premio Creatività” al festival della commedia di Montreal, “Tú sí que vales” Italia.

“Moving Shadows – Our World!” è uno spettacolo trasversale, adatto a tutte le età. Uno show che esplora le luci e le ombre del nostro mondo in una combinazione incredibile di leggerezza, poesia, commedia, arte e movimento. Con sorprendente precisione e grazia, gli artisti creano una serie di immagini poetiche con i loro corpi fluidi che si trasformano in paesaggi, animali ed edifici, per poi dissolversi nelle misteriose profondità dello spazio. Dietro uno schermo prendono vita scenari mozzafiato, trasportando il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la bellezza e la complessità del mondo. La filosofia The Mobilés è quella di emozionare, divertire e commuovere. Per stupire e sorridere. Riflettere sui comportamenti contemporanei e, talvolta, cambiare prospettiva.​ La regia e la coreografia dello spettacolo sono curate da Stefan Südkamp e Michaela Köhler-Schaer.

Storia della Compagnia “The Mobilés”.

Nel 1979, Kafi Biermann fondò il teatro di movimento Mobilé di Colonia, in seguito conosciuto in breve come “Die Mobilés”, presso la German Sport University di Colonia. Biermann, allora docente alla Spoho e in seguito cantante dei Bläck Fööss, possedeva una visione che poteva essere realizzata solo con molta creatività, spirito di squadra e passione. Per molti anni i suoi artisti hanno fatto breccia nel cuore dei loro spettatori e hanno raggiunto un pubblico di milioni di persone con numerose apparizioni televisive ed eventi internazionali. Oltre al loro lavoro teatrale in un contesto culturale, i creativi di Colonia producono spettacoli su misura in tutto il mondo da oltre 35 anni.

INFO E BIGLIETTI.

La biglietteria apre mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16:30 alle 19:30 – Via Teatro Ristori, 7 a Verona, biglietti disponibili ancheonline (www.teatroristori.org/biglietteria) e al punto vendita BoxOffice di Via Pallone, 16