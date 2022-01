“Mulinobianco” al Teatro Camploy

Mulinobianco si interroga sulla relazione che abbiamo instaurato con il pianeta che abitiamo, a quanto pare l’unico abitato, nonché l’unico abitabile nell’intero universo. Abitiamo in un luogo, se non per altro, anche solo per queste ragioni, piuttosto prezioso.

Due bambini soli sulla scena.

Due bambini parlano ad una platea di adulti.

Due bambini ci raccontano il loro punto di vista sul futuro del mondo.