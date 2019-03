Nevruz, Gheri e altri al Centro Commerciale Porte dell’Adige

Sabato 30 Marzo 2019 la Nove Eventi, società che organizza festival e promuove e distribuisce importanti artisti nazionali e internazionali, ha programmato al Centro commerciale Auchan Porte dell’Adige a Bussolengo (VR) un pomeriggio live con le migliori promesse della musica italiana.



A partire dalle ore 17.00, fino a sera, si svolgeranno le selezioni regionali del 32° Sanremo Rock & Trend Festival, che coinvolgeranno alcune delle migliori band e artisti del Veneto, e si terranno i casting per l’ammissione al festival canoro internazionale “A Voice for Europe – Una Voce per l’Europa: Italia” edizione 2019.

A inframmezzare la gara saliranno sul palco ospiti musicali che si sono distinti sulla nuova scena musicale italiana, a partire dal vincitore della scorsa edizione del festival Sanremo Rock Nevruz – noto anche per la partecipazione al talent X Factor 2010. Ci saranno inoltre Gheri, già co-autore per Zucchero, che ha aperto le scorse date live del bluesman reggiano, e Andrea Brunini, giovane talento del cantautorato folk rock. Ospiti del pomeriggio anche Leonardo Meconi, giovanissimo rocker che ha avuto l’onore di esibirsi al fianco di Bruce Springsteen e secondo classificato a Una Voce per l’Europa 2018 nella categoria brani in lingua straniera, e Katrin Roselli, anche lei giovanissima, cantautrice rodigina finalista del Festival Show 2018.

Per quanto riguarda le selezioni 2018/19 di Sanremo Rock, quella di sabato 30 marzo sarà la seconda tappa valida per le band provenienti dalla regione Veneto e dintorni. In gara, con l’ambizione di seguire le orme di tanti famosi artisti che negli anni sono passati dal palco del Festival come Litfiba, gli Avion Travel, Ligabue, i Denovo di Mario Venuti, i Tazenda, gli Almagretta e i Bluvertigo – solo per citarne alcuni – vedremo gli Heatstrokes da Venezia, Tiger Dek da Gorizia, la Littorina Blues Band sempre dal Friuli Venezia Giulia, i Rumbo Road da Treviso, Roby Mercanti da Montebelluna (TV) e i Red Sunset Riverside da Vicenza.



A valutare le esibizioni, tutte rigorosamente dal vivo, sarà presente una giuria composta, da addetti ai lavori del panorama musicale, fra cui produttori musicali, discografici, addetti booking, manager, addetti radio e stampa. Al termine della serata sapremo chi sarà promosso alle fasi finali del concorso, previste a Sanremo dal 4 al 6 giugno prossimi, in vista della finalissima del 7 giugno al Teatro Ariston.

Il pomeriggio musicale al Centro commerciale Auchan sarà anche occasione per selezionare le migliori voci del Veneto, che potranno partecipare alle semifinali del prestigioso concorso “A Voice for Europe – Una Voce per l’Europa: Italia”. Il Festival che vuole lanciare nuovi talenti nel panorama musicale italiano, giunto al suo 51° anno, vanta fra i suoi partecipanti storici nomi come quelli di Zucchero e Laura Pausini. La finalissima 2019 si terrà il 31 agosto a Chianciano Terme (SI), il vincitore si esibirà il giorno successivo nell’ambito di un programma televisivo (Sky) e gli verrà dedicato un servizio giornalistico su canali televisivi Mediaset. A uno o più finalisti potrà essere offerta la realizzazione di un videoclip professionale, con pubblicazione sul canale musicale Vevo, e/o un contratto fonografico oppure la promozione del brano in gara via radio/tv/web-tv. La partecipazione al casting è gratuita. Chi fosse interessato può prenotarsi contattando il numero 3335251373 (Roberto).

L’intero evento di sabato 30 marzo, presentato da Matteo Sambugaro, è ad ingresso libero e verrà ripreso e trasmesso su YouTube Official channel Sanremo Rock e sul canale On Music del circuito Vision Tv. Saranno presenti anche Radio Verona, che intervisterà in diretta gli artisti in gara, e, in collegamento, il “Venerdissimo di Sanremo Rock” di Radio Irene con la voce di Nando Pagliara.

Per informazioni sul Sanremo Rock & Trend Festival: info@sanremorock.it, ufficiocasting@sanremorock.it , tel. +39 327 423 7725, www.sanremorock.it.

Per informazioni su Una Voce per l’Europa / Italia: info@voceeuropa.it, www.voceeuropa.it.