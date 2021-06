Nóve Raixe in prima assoluta al Chiostro di Sant’Eufemia

Lo spaesamento è sentire smarrimento.

E quando si è spaesati qualcosa si è perso: i punti cardinali, i riferimenti, la strada e la direzione, la casa e le radici…

Si è disorientati e più soli in questa condizione. E perciò ha più significato incontrarsi, e incontrare la poesia, le parole, le storie, perché servono a ritrovare casa e radici. La poesia di Andrea Zanzotto è tutto questo. È punto cardinale, strada, casa, lingua, identità, radici.



A cento anni dalla nascita del poeta, lo spettacolo è un tentativo di capire il presente di un territorio, il Veneto, attraverso le sue parole e la sua poesia, affiancate qua e là alle parole di altri due grandi scrittori di questa nostra terra: Meneghello e Carlotto.



Identità, civiltà, lingua non sono e non possono essere punti cardinali se non hanno, a loro volta, radici profonde e forti in un luogo dove ricordare «che esiste il sublime». Un Luogo che «per risaltare gli antichi splendori e accogliere vie di beltà» – secondo le meravigliose parole di Zanzotto – non può che ricorrere alla poesia, alle storie e a chi dà loro voce per provare a riorientarsi, a ritrovarsi. Quel Luogo per noi è il Teatro.



Una società senza Teatro è una società smarrita, “spaesata” appunto. La drammaturgia dello spettacolo è costruita intorno ad alcuni testi poetici alternati a raccordi in prosa ispirati a scritti e interviste di Zanzotto e affronta temi cari al poeta come il dialetto, il paesaggio, l’ambiente e l’identità. Un frammento della poetica traduzione in dialetto veneto di Amleto di Luigi Meneghello e due prose di Massimo Carlotto integrano il percorso portato in scena da un attore e da un musicista senza soluzione di continuità, fino al bivio narrativo finale.



Nóve Raixe – Prima Assoluta di e con Loris Contarini, musiche dal vivo di Paolo Valentini

con testi di Andrea Zanzotto, Luigi Meneghello e Massimo Carlotto

Produzione TOP – Teatri Off Padova