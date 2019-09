Oktoberfest 2019 a Bussolengo

Dal 19 al 22 Settembre 2019 il Piazzale Vittorio Veneto di Bussolengo ospita l’Oktoberfest 2019!

4 giorni super intensi dove potrai bere ottima birra, mangiare ottimo cibo e ascoltare ottima musica.

1.000 posti a sedere e Luna Park per i bambini.

Programma

19 Settembre 2019

Ore 19:00: Inaugurazione

Ore 21:00: Queen Legend Band

20 Settembre 2019

Ore 19:00: Apertura padiglione

Ore 21:00: Little Tavers and his Crazy Alligators

21 Settembre 2019

Ore 14:00: Apertura padiglione con demo di CrossFit e DjSet

22 Settembre 2019

Ore 10:30: Apertura padiglione

Ore 11:00: Ritrovo Vespa Club Veronesi

Durante il giorno I Brigranti del Folk e Intrepido Bands

Ore 21:00: GibierFestBand