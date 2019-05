Paola Turci canta la sensibilità femminile nella canzone d’autore al Teatro Romano

Cantautrice dal talento precoce si afferma giovanissima, già a metà degli anni ’80, per lo stile personale, il magnetismo dal vivo e l’intensa voce da contralto che la indirizzano a un destino di ispirata folksinger, tra i maggiori protagonisti della nuova generazione della canzone d’autore italiana.

Dall’87 all’89 inanella al Festival di Sanremo una serie record di premi della critica, tre consecutivi, che culmina nel 1989 con la vittoria nella sezione ‘emergenti’ con la canzone Bambini. Pubblica i suoi primi album Ragazza sola, ragazza blu e Paola Turci, ai quali seguono Ritorno al presente e Candido. Negli anni ’90 partecipa al Festivalbar, vince il Cantagiro, torna in classifica in duetto con Riccardo Cocciante e, con Stato di calma apparente, canzone di punta dell’album Ragazze, partecipa come cantautrice al Festival di Sanremo. Nel 1995 pubblica l’album Una sgommata e via, con l’omonimo brano scritto per lei da Vasco Rossi.



Nelle varie fasi del suo percorso artistico, tra intimismo e sperimentazione, si distingue la prova da disco di platino di Oltre le nuvole, album di adattamenti in italiano di brani internazionali portati al successo nella propria personale versione. Seguono negli anni duemila Questa parte di mondo e Tra i fuochi in mezzo al cielo, che confermano la sua abilità compositiva e una rinnovata sensibilità, intervallati dal fortunato live Stato di calma apparente e seguiti, tra il 2009 e il 2012, da una trilogia dedicata all’amore, al femminile e al suo sguardo sul mondo con Attraversami il cuore, Giorni di rose e Le storie degli altri.

Nel 2015 pubblica l’album antologico Io sono, nel 2017 esce Il secondo cuore, che riscontra un notevole successo di pubblico e critica. Nel marzo 2019 pubblica Viva da morire.

Agli MTV Awards 2017 riceve il premio alla carriera, l’History Awards.