Parte “Let’s Play!”, il nuovo corso di teatro in inglese di Fucina

Anna Benico, attrice e formatrice teatrale veronese, condurrà “Let’s play!”, il nuovo corso di teatro in inglese di Fucina Culturale Machiavelli. Il nuovo laboratorio ha l’obiettivo di avvicinare i bambini tra i 6 e gli 11 anni all’inglese senza apparenti sforzi, usando giochi di drammatizzazione per “fare” la lingua, in un contesto di divertimento e armonia. Il gioco sarà al centro degli incontri, il cui obiettivo sarà usare e migliorare l’inglese direttamente on stage!

L’insegnante accompagnerà i bambini e le bambine in un magico viaggio nella lingua inglese, dove il teatro sarà la bacchetta pronta ad animare tutto.

Il corso si svolgerà il lunedì dalle 16.30 alle 17.30 presso il Teatro Fucina Culturale Machiavelli, per chi desidera è possibile fare una lezione di prova gratuita lunedì 8 novembre.

Per tutte le informazioni: https://www.fucinaculturalemachiavelli.com/corsi-di-teatro-in-fucina/



Anna Benico

Attrice e formatrice teatrale, si è diplomata nel 2010 all’Accademia d’Arte Drammatica del Teatro Stabile del Veneto diretta da Alberto Terrani. Si specializza con diversi attori e registi, approfondendo lo studio della maschera e Commedia dell’Arte con artisti di fama internazionale.



Dal 2009 al 2015 si occupa di teatro per ragazzi con Fondazione Aida, con tournèe in tutta Italia. Nel 2013-14 è nel team del progetto europeo biennale Crossing Stages, progetto di ricerca teatrale fondata sul mito promosso dall’Universidad Carlos III di Madrid.



Collabora come attrice con la compagnia Carichi Sospesi, con Casa Shakespeare e con Fucina Culturale Machiavelli dall’inizio della sua attività. Come freelance ha partecipato a cortometraggi, spot e programmi tv.



Ha tenuto corsi di teatro per bambini e adulti, anche all’interno di scuole (dal nido alle superiori) di Verona e provincia. Da qualche anno si è specializzata nell’insegnamento delle lingue inglese e spagnola tramite il teatro, unendo gli studi accademici con quelli artistici.