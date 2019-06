Continuano anche durante l’estate i tour a cura di Mons. Bruno Fasani, dal titolo “Passeggiata con il Prefetto”, diventato ormai l’appuntamento più atteso.

La capacità comunicativa di Mons. Bruno Fasani, Prefetto della Capitolare, è straordinaria tanto da permettergli di catalizzare l’attenzione dei visitatori per ben due ore consecutive. I visitatori compieranno un viaggio attraverso i secoli di storia della biblioteca più antica al mondo ancora oggi funzionante e del Museo Canonicale.



In Capitolare studiarono il figlio di Carlo Magno, Pipino, Dante Alighieri, Francesco Petrarca e tanti altri. Sopravvissuta al terremoto, alla peste, alle ruberie di Napoleone, all’alluvione del 1882 e alle bombe, oggi la Biblioteca Capitolare, “regina delle collezioni ecclesiastiche” come la definì il paleografo Elias Avery Lowe (1879-1969), custodisce un tesoro di inestimabile valore. Grazie a questo tour esclusivo, i visitatori avranno anche la possibilità di entrare nel Museo Canonicale, un angolo di Verona assolutamente sconosciuto, che conserva tesori di straordinaria bellezza, generalmente chiuso al pubblico.



La visita guidata inizierà alle ore 18.00 presso la Biblioteca Capitolare, spostandosi successivamente nel Museo Canonicale.

Il prezzo del biglietto è di 15€ e la prenotazione è obbligatoria in quanto i posti sono limitati.

INFO EVENTO

Biblioteca Capitolare di Verona (ingresso Piazza Duomo 19)

Domenica 23 giugno 2019 ore 18.00

Prezzo: euro 15 (gratuito fino ai 14 anni)

Prenotazione obbligatoria

tel. 388 5758902 – info@capitolareverona.it