“Perfetta” al Teatro Satiro OFF

Il 23 Dicembre 2022, la rassegna teatrale UNLOCKED di Casa Shakespeare ospita al Teatro Satiro OFF “Perfetta” prodotto dal Tib Teatro di Belluno.

“Per quanto vorremmo che tutto fosse perfetto,

è proprio nel suo contrario che abita la vera rinascita. È proprio nel caos, che ci scopriamo vivi.

È uscendo da noi che possiamo incontrarci.

È danzando goffamente, che ci scopriamo belli.

E capaci di volare.”

TRAMA

Perfettina faceva tutto bene. Quello che non sapeva fare preferiva non farlo. “Meglio evitare”.

Come in tutte le storie che si rispettino, ogni regola prevede un’eccezione: un giorno, chissà perché, lei decide di accettare l’invito dei compagni di classe ad unirsi a loro, decide di giocare a pallavolo nel campetto della scuola… Sport nel quale non si può certo dire se la cavi bene.

Ed ecco che da un’eccezione, da un istante di coraggio in un giorno di particolare solitudine, prende il via il rocambolesco percorso di una piccola anima alla scoperta di una differente percezione di sé e del mondo. Attraverso un magico viaggio nel paese più strano del mondo, Perfettina imparerà la misteriosa forza dell’autoironia, la bellezza d’essere buffi, la capacità di amarsi e amare tutte le imperfezioni che ci fanno umani. “Lasciarsi andare”, questa è la vera forza.

Abbandonarsi alla musica del mondo, agli sguardi, agli incontri, alle danze, alle fragilità, a tutte quelle cose che non possiamo controllare: questo fa crescere. Questo salva.

Questo spettacolo nasce in circostanze particolari, nell’arco di un anno e mezzo in cui abbiamo attraversato montagne russe di emozioni, rivisto e rivisitato priorità, perso qualcuno, o qualcosa, o semplicemente perso la bussola, il Senso.

Nasce in un periodo in cui qualcosa abbiamo trovato, a prescindere da noi, a prescindere dalla nostra continua voglia di controllare, dirigere, organizzare. Nasce come risposta al vuoto e come scoperta.

Nasce come nasce un amore.

PUBBLICO: dai 6 anni e alle famiglie

Tib Teatro: chi siamo

Con Grazia Capraro

drammaturgia Grazia Capraro e Daniela Nicosia

regia Daniela Nicosia

video, light and sound design Mirto Baliani

trainer animazioni burattini Patrizio Dall’Argine

coreografie Elisabetta Da Rold e Clara Libertini

costumi burattini Veronica Ambrosini

luci e suono Paolo Pellicciari.

