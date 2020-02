Presentazione del libro di Tatiana Coviello “Nemmeno gli struzzi lo fanno più. Vivere bene con l’Intelligenza Artificiale”

Sabato 8 febbraio 2020 alle 17.30 dopo Palazzo Chigi sarà Verona ad ospitare, presso la Società letteraria (Piazzette Rubiani 1), la seconda tappa di presentazione del libro di Tatiana Coviello, (Licosia) “Nemmeno gli struzzi lo fanno più. Vivere bene con l’Intelligenza Artificiale”.

Partendo dal libro parleremo di futuro, ragionando sul se e come vivere (bene) con l’Intelligenza Artificiale, con Mafe de Baggis (autrice del libro #Luminol e studiosa di media digitali) e Massimo Chiriatti (autore del libro #Humanless, l’algoritmo egoista). Modererà l’incontro Lorenzo Carpané, autore, corporate storyteller e docente universitario.

Nell’innovazione premia la trasversalità e la diversità: sapere tanto di tutto, mantenersi aperti, trovare insegnamenti ovunque, imparando anche dalle cose che non ci piacciono. Coviello parte da qui, dal suo punto di osservazione di Direttore delle Risorse Umane in una banca, per invitare tutti a tirar fuori la testa e a osservare un mondo del lavoro che cambia.

Come cambierà il lavoro? Cosa possiamo fare per rimanere rilevanti e non farci travolgere dall’evoluzione tecnologica? Quali le competenze e le abilità richieste e come possiamo svilupparle senza farci prendere dal tech-pessimismo? Cosa significa Digital Mindset e come acquisirlo? Cosa vuol dire VUCA? Come ci cambiano, se ci cambiano i social media e cosa significa diventare cittadino digitale? E, soprattutto, a che punto è davvero l’Intelligenza Artificiale? Il libro, nelle intenzioni dell’Autrice, non dialoga solo con i lavoratori del futuro (con chi cerca lavoro e con chi non vuole perderlo), ma anche con chi vive, gestisce e offre lavoro oggi.

L’ingresso è libero. Seguirà aperitivo alle 19.30 presso la Casa di Deborah Associazione Onlus Famiglieperlafamiglia (Piazzetta Carbonai 10) dove i partecipanti alla presentazione potranno toccare con mano la comunity di valore di cui si parla in diversi passaggi del libro. Dal digitale online alla realtà offline, un percorso fino in fondo nella realtà aumentata di oggi.

L’Autrice:

Tatiana Coviello ha studiato Economia e Commercio a Treviri in Germania per poi prendere una seconda laurea in Psicologia in Italia, unendo così Business e Persone per diventare motore del cambiamento. Ama scrivere e viaggiare (non solo nei luoghi ma anche nelle cose e dentro le persone) e la sua curiosità per la tecnologia e l’Intelligenza artificiale da un lato e per le persone dall’altro l’hanno portata a voler dare il suo contributo affinché le persone intorno a lei vivano il nuovo mondo digitale con consapevolezza, responsabilità individuale e positività. Crede fortemente che l’Intelligenza Artificiale ed Intelligenza Emotiva debbano andare di pari passo e che la tecnologia possa andare a beneficio dell’uomo se lo stesso riuscirà a fare scelte etiche e consapevoli e se ogni singolo saprà contribuire attivamente ad una intelligenza collettiva maggiore costruendo community di valore. Attualmente è Direttore Risorse Umane in una banca. www.tatianacoviello.it